Ez a legbiztonságosabb hely a repülőn és az autóban

Aki teheti, nyaral, szép időben mindenki könnyebben indul útnak – akár távolsági busszal, akár autóval, akár repülővel. A nagyobb utak előtt lepereg az ember előtt, amit a filmekben gyakran látott: nem mindegy melyik széken utazik. Vajon valóban van legbiztonságosabb hely autóban, buszon vagy repülőn?

Forrás: Getti Images

Vészkijárat közelében, repülőn ez a legbiztonságosabb hely

Viszonylag friss hír, június 11-én, felszállás közben lezuhant az Air India egyik Londonba tartó repülőgépe az India nyugati részén fekvő Ahmedabad város repülőterén. A gépen 242 utas volt, de csak egy élte túl. A brit utas egy vészkijáratnál ült. Hasonló eset volt korábban: 2023. március 22-én történt egy tragikus repülőgép-szerencsétlenség Pakisztánban, amelyben egy teherszállító repülőgép zuhant le. Ebből az eseményből csak egy túlélő került ki, aki súlyos sérülésekkel megúszta a balesetet.

Vajon mind a két esetnél csak a szerencsén múlt, hogy ő maradt életben egyedül, vagy más is közrejátszott ebben?

A repülő számít a legbiztonságosabb közlekedési eszköznek, hiszen statisztikák szerint a levegőben jóval ritkábban történik baleset, mint az utakon. Ám ha mégis megtörténik a tragédia, legtöbbször nincs túlélője a légi katasztrófáknak. Egy Boeing 727 utasszállítóval Mexikóban végzett kísérlet tanúsága szerint azonban a gép hátuljában ülőknek vannak a legjobb esélyei – közülük is azok vannak legjobb helyzetben, akik a vészkijárathoz közel ülnek. Természetesen sok múlik a baleset körülményein is: a kísérletben résztvevő gép orral előre csapódott be, így a gép eleje roncsolódott legjobban össze.

– Én addig soha nem féltem repülőn utazni, míg egy kisebb légörvénybe nem került a gép Madridból Budapestre tartva. Akkor megfogadtam, inkább autóval teszem meg legközelebb az utat. Tárgyak repkedtek mindenfelé, kávé és víz fröccsent a mennyezetre. Hihetetlen volt. Sokan megsérültek. Az utasok a levegőbe repültek, akik nem voltak bekötve, sérüléseket szenvedtek. Tudom, autóval is lehet balesetet szenvedni, de itt a kiszolgáltatottság volt ijesztő – mondta bátaszéki olvasónk. Itt nem volt szerepe annak, ki, hol ült a gépen.