Alvás bekapcsolt légkondival? Komoly bajt is okozhat

Vannak, akiknek semmilyen problémát nem okoz, ha a klíma egész éjjel megy, míg mások nem tudják elviselni azt. Az érzékenység minden esetben egyéni és több oka is lehet. Sokan a légkondival túlhűtik a szobát, így könnyen megfázhatnak.

Nem mindegy, hogy a szobában, ahol alszunk, hol helyezkedik el a légkondi

Fotó: Anna Bizon / Forrás: Klíma Tenkes

Érdemes-e az éjszakai alváshoz is bekapcsolni a légkondit?

– Van klímánk felszerelve több szobában is, de ha egy mód van rá, inkább nyitott ablaknál alszunk. Nagyon kiszárítja a szobát a klíma, ettől köhögés jön rám – mondta szekszárdi olvasónk. – Ha be is kapcsoljuk a klímát, hajnal körül inkább az ablakokat nyitom ki, tette hozzá.

Továbbá sokakat irritálhat a klíma által szárazabbá váló levegő is. Ez szájszárazságot, torokkaparást, orrnyálkahártya-irritációt eredményezhet. Ennek következtében köhögést is indukálhat – mondta az általunk megkérdezett háziorvos. Ha a túl hideg levegő közvetlenül ér minket, közel van az ágyhoz a klíma, akkor nagyobb az egészségügyi kockázat, így izomfájdalmat, megfázásszerű tüneteket is okozhat.

Asztma, allergia: segít a légkondi vagy inkább árt?!

Az allergiások és asztmával küzdők körében örök kérdés, hogy a légkondi ront-e az állapotukon vagy sem. Odafigyeléssel nekik sem kell lemondaniuk a készülék használatáról.

Ebben az esetben még kiemeltebben fontos, hogy a szűrőberendezés tiszta, pollen- és penészmentes legyen. Érdemes olyan készüléket választanunk, amely HEPA szűrővel rendelkezik.

Az autóban is fontos körültekintőnek lenni, hiszen ott még inkább irányítottan fújja a levegőt a klíma a derekunkra, hátunkra, arcüregünkre, fülünkre, így az adott szerv könnyebben megfájdulhat, és akár arcidegbénulás is kialakulhat. Továbbá reumatológiai, ízületi panaszokat is okozhat a túl hideg légkondi.