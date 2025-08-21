Te is ott voltál Szekszárd legnagyobb bulijában? (galéria)

Fiatalokkal telt meg kedden este a Schieber Pince. A város legnagyobb bulijában zenétől volt hangos egy szekszárdi borászat. Rappay József, a pincészet főborásza elmondta, kevés a fiatalok számára Szekszárdon a kikapcsolódási lehetőség, ez adta az ötletet arra, hogy meghívják a kilencvenes évek egyik legnagyobb disc jokey-éját, Sterbinszkyt.

A város legnagyobb bulija volt kedden este a szekszárdi Schieber Pincészetnél

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai Népújság

A város legnagyobb bulijában együtt táncoltak a húszas, negyvenes korosztály tagjai

Több mint ötszázan mulattak Sterbinszky összeállításaira a Schiebert Pincénél. Fogyott a pezsgő és a bor is. Rappay József elmondta, igény volt arra is, hogy borkóstolót tartsanak. Nagyon jó volt a hang- és fénytechnika. A következő napokban pedig áradtak a köszönő üzenetek a pincészet honlapjára: „a tegnapi bulitok hatalmas volt.” – írták többen is.

DJ Sterbinszky szolgáltatta a zenét kedden este

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai Népújság

Szekszárdon egyre több pincészet vállal hasonló zenés rendezvényeket, hogy teret adjon a fiatalok és a negyvenes, ötvenes korosztály igényeinek. Úgy tűnik megéri a szervezőknek a sok munka.