DJ Sterbinszky a keverőpultnál

1 órája

Te is ott voltál Szekszárd legnagyobb bulijában? (galéria)

Nagy buli volt Szekszárdon közvetlenül az ünnepek előtt, 19-én, este a Schieber Pincészetnél. A város legnagyobb bulijában DJ Sterbinszky szolgáltatta a zenét.

Mauthner Ilona

Fiatalokkal telt meg kedden este a Schieber Pince. A város legnagyobb bulijában zenétől volt hangos egy szekszárdi borászat. Rappay József, a pincészet főborásza elmondta, kevés a fiatalok számára Szekszárdon a kikapcsolódási lehetőség, ez adta az ötletet arra, hogy meghívják a kilencvenes évek egyik legnagyobb disc jokey-éját, Sterbinszkyt.

legnagyobb buli Szekszárdon
A város legnagyobb bulija volt kedden este a szekszárdi Schieber Pincészetnél
Fotó: Makovics Kornel / Forrás:  Tolnai Népújság

A város legnagyobb bulijában együtt táncoltak a húszas, negyvenes korosztály tagjai

Több mint ötszázan mulattak Sterbinszky összeállításaira a Schiebert Pincénél. Fogyott a pezsgő és a bor is. Rappay József elmondta, igény volt arra is, hogy borkóstolót tartsanak. Nagyon jó volt a hang- és fénytechnika. A következő napokban pedig áradtak a köszönő üzenetek a pincészet honlapjára: „a tegnapi bulitok hatalmas volt.” – írták többen is.

legnagyobb buli Szekszárdon
DJ Sterbinszky szolgáltatta a zenét kedden este
Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai  Népújság

Szekszárdon egyre több pincészet vállal hasonló zenés rendezvényeket, hogy teret adjon a fiatalok és a negyvenes, ötvenes korosztály igényeinek. Úgy tűnik megéri a szervezőknek a sok munka.

Dj Sterbinszky pörgette a lemezeket Szekszárdon

Fotók: Makovics Kornél

 

 

 

