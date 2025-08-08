30 perce
Szombaton megtartják a Lidl Balaton-átúszást – újra lehet nevezni!
Végre eldőlt: az időjárás kegyes lesz, így augusztus 9-én megtartják a 43. Lidl Balaton-átúszást – jelentette be a Budapest Sportiroda a siófoki obszervatórium előrejelzése alapján. A korábban kétszer is elhalasztott eseményre most újra megnyílt a nevezés lehetősége!
A várhatóan napos, mérsékelten szeles időjárás kedvez a klasszikus 5,2 km-es távnak, a 2,6 km-es féltávnak és a SUP-os átkelésnek is. A víz 23-24 fokos, a levegő délutánra 33 fokig melegszik – ideális úszóidő, tájékoztat közleményében a Lidl-Balatonátúszás kommunikációjáért felelős cég, valamint a térség vezető médiuma, a sonline.hu.
Mint arról korábban beszámoltunk, a mezőnyben számos ismert ember megtalálható, többek között a tolna vármegyei kötődésű, nemzetközi hírű generációkutató, Steigervald Krisztián is. Így a tolnaiaknak, közeli ismerős úszó híján is lesz kinek szurkolni. A Lidl- Balatonátúszásról részletes információkat a sonline.hu cikkében olvashatók.
Nevezés és részletek: balaton-atuszas.hu
Úszókereső: balaton-atuszas.hu/uszokereso