Szombaton megtartják a Lidl Balaton-átúszást – újra lehet nevezni!

A várhatóan napos, mérsékelten szeles időjárás kedvez a klasszikus 5,2 km-es távnak, a 2,6 km-es féltávnak és a SUP-os átkelésnek is. A víz 23-24 fokos, a levegő délutánra 33 fokig melegszik – ideális úszóidő, tájékoztat közleményében a Lidl-Balatonátúszás kommunikációjáért felelős cég, valamint a térség vezető médiuma, a sonline.hu.

Fotó: Nagy Lajos/MW

Mint arról korábban beszámoltunk, a mezőnyben számos ismert ember megtalálható, többek között a tolna vármegyei kötődésű, nemzetközi hírű generációkutató, Steigervald Krisztián is. Így a tolnaiaknak, közeli ismerős úszó híján is lesz kinek szurkolni. A Lidl- Balatonátúszásról részletes információkat a sonline.hu cikkében olvashatók.

