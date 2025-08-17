Magyarország Tortája: már csak néhány nap, és bárki belekóstolhat a győztes alkotásba

Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva 2007-ben indította útjára a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete a Magyarország Tortája versenyt, azzal a céllal, hogy augusztus 20-án egy különleges, hazai ízekből megalkotott torta méltó módon képviselje a magyar cukrászatot. Az idei győztes Balogh László és Kis Roland (Kézműves Cukrászda – Gyula) „DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevű tortája lett. Ennek kapcsán beszélgettünk Szőke Anikóval, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Tolna vármegyei szakmai képviselőjével.

Az idei Magyarország Tortája versenyről Szőke Anikóval beszélgettünk

Dobos C. József előtt tisztelegtek a Magyarország Tortája idei versenyén

Elmondta, hogy az idei verseny tematikája a „Dobostorta 140” volt, tisztelgésül Dobos C. József tortája előtt, melyet száznegyven éve 1885-ben mutatott be először. Kitétel továbbá, hogy minden évben olyan tortákat várnak, amelyek természetes, egészséges és hazai alapanyagokat tartalmaznak. A 2025-ös pályaművekben kötelező volt a dobostorta alapanyagainak – tojás, vaj, étcsokoládé, karamell – használata, továbbá legalább két tételt kellett felhasználni a következő kosarakból: őshonos fűszerek (pl. kakukkfű, zsálya), hungarikum pálinkák vagy a Kárpát-medence őshonos szőlőfajtáiból borok, valamint őshonos magyar gyümölcsök. A győztes kiléte háromfordulós zsűrizési folyamat során dől el: az első körben anonim kóstolás történik, a második körben már visszajelzéseket is adnak a döntősöknek, a harmadik fordulóban pedig élőben kell elkészíteni a tortát.

A gyulai Kézműves Cukrászdában alkották meg a DCJ Stílusgyakorlat nevű tortát

A győztes DCJ Stílusgyakorlat nevében visszaköszön Dobos C. József monogramja, és jelzi, hogy ez egy stílusgyakorlat a klasszikus dobostorta modern értelmezésére. A torta különlegessége a vertikális rétegezés, amely látványában élményt nyújt. Főbb alkotóelemei a vajban gazdag felvert tészta, a habkönnyű csokoládé vajkrém, a meggypálinkás zselé, a mandulapraliné, a tejcsokoládé glazúr, valamint a klasszikus Doboscukorral bevont roppanós réteg. A meggypálinka és a mandula-grillázs pedig gazdag ízhatást eredményeznek.

Sokáig titok volt a ma már mindenki számára elérhető eredeti recept

Szőke Anikó beszélt a dobostorta történetéről is. Megalkotása 1884-re datálható, bemutatása pedig 1885-ben történt a Budapesti Országos Általános Kiállításon, ahol I. Ferenc József és Erzsébet királyné is megkóstolta. A torta újszerűségét a csokoládés vajkrém és az aranybarnára karamellizált cukorral készült tető adta. Dobos hosszú időn át titokban tartotta a receptet, de 1906-ban átadta az ipartestületnek. A klasszikus dobostorta öt piskótalapot és öt réteg krémet tartalmaz, tetején a jellegzetes Doboscukorral.

A dobostorta eredeti receptje 1 db. 22 cm átmérőjű tortához kell 6 db piskótalap. Receptje: 6 tojássárgáját jól kikeverünk 3 lat (5 dkg) porcukorral, 6 db tojásfehérjét felverünk habnak, jó keményre, 3 lat (5 dkg) porcukorral, utána összekeverjük a kikevert sárgáját, 6 lat (10 dkg) liszttel és 2 lat (3 és fél dkg) olvasztott vajjal. Egy tortához szükséges krém összeállítása: 4 db egész tojás, 12 lat porcukor (20 dkg) 14 lat (23 és fél dkg) teavaj, 2 lat szilárd kakaómassza (3 és fél dkg), 1 lat vanílliás cukor (1,7 dkg) 2 lat kakaóvaj (3 és fél dkg), 1 tábla csokoládé (20 dkg). A fenti 4 tojást, 12 lat porcukrot gázon felverünk és ha meleg, addig keverjük a gázról levéve, amíg ki nem hűl. 14 lat vajat jól kikeverünk, 1 lat vanílliás cukrot teszünk bele, 2 lat olvasztott kakaóval és 2 lat olvasztott kakaóvajjal összekeverjük, a 12 lat felmelegített puha állapotában levő táblacsokoládét is. Ezután a hideg tojásos masszával összeöntjük és jó átkeverés után 5 lapot összetöltünk, a hatodikat áthúzzuk dobos cukorral és 20 részre vágjuk. Dobos C. József: A Dobostorta receptje

Magyarország Cukormentes Tortája az „Álmodozó” lett

Magyarország Cukormentes Tortája idén a Kovács Alfréd által készített „Álmódzó” fantázianevű torta lett. Különlegességét a csokoládé és a meggy párosa adja, az ízeket egy csokis ropogós réteg és fahéjas meggyragu gazdagítja. Az édesség hozzáadott cukor nélkül készült, a dietetikusok által jóváhagyott alapanyagok felhasználásával. Idén először 1-es típusú cukorbeteg gyermekekből álló zsűri is részt vett a döntésben, akik a „Nyári Ébredés” tortát választották különdíjasnak.