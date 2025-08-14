augusztus 14., csütörtök

2 órája

Mentőhelikopter vitte el az élet-halál harcban a kisfiút – most így tért vissza megmentőihez

Címkék#baleset#mentőhelikopter#égési sérülés#Bethesda Gyermekkórház

Az ilyen pillanatokért érdemes csinálni ezt a munkát. Tavaly még mentőhelikopter szállította kórházba a kisfiút, aki most újra találkozott akkori megmentőivel.

Teol.hu

Tavaly októberben a kis Ádám egy baleset következtében súlyos égési sérüléseket szenvedett. A gyermeket akkor mentőhelikopter szállította Budapestre, a Bethesda Gyermekkórház égés-intenzív osztályára, ahol másfél hét mélyaltatás és több hét kórházi kezelés várt rá. 

Most már mosolyogva találkoztak a mentőhelikopter mellett.
A megható találkozás sok hónap elteltével. - Forrás: Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Tegnap a mentőhelikopteren dolgozóknak egy különös és megható találkozásban volt része egy betegellátást követően.

Tegnap ugyanaz a személyzet dolgozott a szekszárdi gépen, aki Ádit is ellátta, mindkét fél nagyon örült az immár szerencsés találkának! 🩷🚁

- írta Facebook oldalán a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

A posztban azt is kiemelték, hogy Ádám ma már újra mosolygós, eleven kisgyermek, és – ahogy fogalmaztak – „az óvoda egyik legbátrabb fiúcskája”.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
