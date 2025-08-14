2 órája
Mentőhelikopter vitte el az élet-halál harcban a kisfiút – most így tért vissza megmentőihez
Az ilyen pillanatokért érdemes csinálni ezt a munkát. Tavaly még mentőhelikopter szállította kórházba a kisfiút, aki most újra találkozott akkori megmentőivel.
Tavaly októberben a kis Ádám egy baleset következtében súlyos égési sérüléseket szenvedett. A gyermeket akkor mentőhelikopter szállította Budapestre, a Bethesda Gyermekkórház égés-intenzív osztályára, ahol másfél hét mélyaltatás és több hét kórházi kezelés várt rá.
Tegnap a mentőhelikopteren dolgozóknak egy különös és megható találkozásban volt része egy betegellátást követően.
Tegnap ugyanaz a személyzet dolgozott a szekszárdi gépen, aki Ádit is ellátta, mindkét fél nagyon örült az immár szerencsés találkának! 🚁
- írta Facebook oldalán a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
A posztban azt is kiemelték, hogy Ádám ma már újra mosolygós, eleven kisgyermek, és – ahogy fogalmaztak – „az óvoda egyik legbátrabb fiúcskája”.