Mentőhelikopter vitte el az élet-halál harcban a kisfiút – most így tért vissza megmentőihez

Tavaly októberben a kis Ádám egy baleset következtében súlyos égési sérüléseket szenvedett. A gyermeket akkor mentőhelikopter szállította Budapestre, a Bethesda Gyermekkórház égés-intenzív osztályára, ahol másfél hét mélyaltatás és több hét kórházi kezelés várt rá.

A megható találkozás sok hónap elteltével. - Forrás: Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Tegnap a mentőhelikopteren dolgozóknak egy különös és megható találkozásban volt része egy betegellátást követően.

Tegnap ugyanaz a személyzet dolgozott a szekszárdi gépen, aki Ádit is ellátta, mindkét fél nagyon örült az immár szerencsés találkának! 🩷🚁

- írta Facebook oldalán a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

A posztban azt is kiemelték, hogy Ádám ma már újra mosolygós, eleven kisgyermek, és – ahogy fogalmaztak – „az óvoda egyik legbátrabb fiúcskája”.