Meteoreső a focipályán: Gyönk az ég alatt ünnepelt (videó)

A gyönki focipályáján csillagászati bemutatót szerveztünk a helyi művelődési házzal és könyvtárral közösen augusztus 11-én este – írta Hatházi Gergely amatőr csillagász.

Elvarázsolta őket a csillagos ég

Fotó: Hatházi Gergely / Forrás: Beküldött fotó

– A program célja az volt, hogy minél szélesebb korosztályt összekovácsoljunk, és megismertessük velük az égbolt csodáit, szépségeit. A rendezvény természetesen ingyenes volt – hiszen „az égbolt mindenkié” –, de legfőképp abból a szándékból hívtuk életre, hogy minél több embert kicsábítsunk a telefonok és az internet világából. A bemutató 21:30-kor kezdődött. Amíg én meséltem az égboltról – többek között a hullócsillagok jelenségéről, a Naprendszerről, Napunkról, bolygóinkról és Holdunkról –, addig a kilátogató érdeklődők az eget kémlelték, várva a meteorok felbukkanását. Láttunk is néhány fényesebb hullócsillagot, majd amikor 22:15 körül felkelt a Hold a fák takarásából, a jelenlévők a távcsövemen keresztül szemügyre vehették a krátereit is.

A rendezvény nagy meglepetésünkre igazi közösségi eseménnyé vált: a legkisebbektől az idősebbekig összesen mintegy 80 érdeklődőt sikerült kicsábítanunk az égbolt alá. Nagy örömünkre sikeresnek mondhatjuk a közösen szervezett programot.

Ezúton is köszönjük a Gyönki Művelődési Ház közbenjárását, különösen Dörmerné Kemler Hajnalka, Daróczi Dóra és Bakonyiné Wiedemann Andrea segítségét! – tette hozzá Hatházi Gergely.

– A rendezvény után megbeszéltük, hogy a jövőben is szeretnénk hasonló ismeretterjesztő programokat közösen lebonyolítani, hiszen a mostani tapasztalat megmutatta, hogy nagy igény van az ilyen eseményekre.

A csillagos eget Hatházi Gergely jóvoltából itt nézheti meg: