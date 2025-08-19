augusztus 19., kedd

Huba névnap

16°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

50 perce

Meteoreső a focipályán: Gyönk az ég alatt ünnepelt (videó)

Címkék#teol video#Hatházi Gergely#távcső#égbolt

Telefon helyett távcső, chat helyett hullócsillagok: Gyönk focipályáján augusztus 11-én közel nyolcvanan választották az eget az internet helyett. A különleges csillagászati bemutatón meteoreső, Holdkráterek és közösségi élmény várta az érdeklődőket.

Teol.hu

A gyönki focipályáján csillagászati bemutatót szerveztünk a helyi művelődési házzal és könyvtárral közösen augusztus 11-én este – írta Hatházi Gergely amatőr csillagász. 

Elvarázsolta őket a csillagos ég
Fotó: Hatházi Gergely / Forrás: Beküldött fotó

– A program célja az volt, hogy minél szélesebb korosztályt összekovácsoljunk, és megismertessük velük az égbolt csodáit, szépségeit. A rendezvény természetesen ingyenes volt – hiszen „az égbolt mindenkié” –, de legfőképp abból a szándékból hívtuk életre, hogy minél több embert kicsábítsunk a telefonok és az internet világából. A bemutató 21:30-kor kezdődött. Amíg én meséltem az égboltról – többek között a hullócsillagok jelenségéről, a Naprendszerről, Napunkról, bolygóinkról és Holdunkról –, addig a kilátogató érdeklődők az eget kémlelték, várva a meteorok felbukkanását. Láttunk is néhány fényesebb hullócsillagot, majd amikor 22:15 körül felkelt a Hold a fák takarásából, a jelenlévők a távcsövemen keresztül szemügyre vehették a krátereit is.

A rendezvény nagy meglepetésünkre igazi közösségi eseménnyé vált: a legkisebbektől az idősebbekig összesen mintegy 80 érdeklődőt sikerült kicsábítanunk az égbolt alá. Nagy örömünkre sikeresnek mondhatjuk a közösen szervezett programot.

Ezúton is köszönjük a Gyönki Művelődési Ház közbenjárását, különösen Dörmerné Kemler Hajnalka, Daróczi Dóra és Bakonyiné Wiedemann Andrea segítségét! – tette hozzá Hatházi Gergely.

– A rendezvény után megbeszéltük, hogy a jövőben is szeretnénk hasonló ismeretterjesztő programokat közösen lebonyolítani, hiszen a mostani tapasztalat megmutatta, hogy nagy igény van az ilyen eseményekre.

A csillagos eget Hatházi Gergely jóvoltából itt nézheti meg:

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu