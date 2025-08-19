50 perce
Meteoreső a focipályán: Gyönk az ég alatt ünnepelt (videó)
Telefon helyett távcső, chat helyett hullócsillagok: Gyönk focipályáján augusztus 11-én közel nyolcvanan választották az eget az internet helyett. A különleges csillagászati bemutatón meteoreső, Holdkráterek és közösségi élmény várta az érdeklődőket.
A gyönki focipályáján csillagászati bemutatót szerveztünk a helyi művelődési házzal és könyvtárral közösen augusztus 11-én este – írta Hatházi Gergely amatőr csillagász.
– A program célja az volt, hogy minél szélesebb korosztályt összekovácsoljunk, és megismertessük velük az égbolt csodáit, szépségeit. A rendezvény természetesen ingyenes volt – hiszen „az égbolt mindenkié” –, de legfőképp abból a szándékból hívtuk életre, hogy minél több embert kicsábítsunk a telefonok és az internet világából. A bemutató 21:30-kor kezdődött. Amíg én meséltem az égboltról – többek között a hullócsillagok jelenségéről, a Naprendszerről, Napunkról, bolygóinkról és Holdunkról –, addig a kilátogató érdeklődők az eget kémlelték, várva a meteorok felbukkanását. Láttunk is néhány fényesebb hullócsillagot, majd amikor 22:15 körül felkelt a Hold a fák takarásából, a jelenlévők a távcsövemen keresztül szemügyre vehették a krátereit is.
A rendezvény nagy meglepetésünkre igazi közösségi eseménnyé vált: a legkisebbektől az idősebbekig összesen mintegy 80 érdeklődőt sikerült kicsábítanunk az égbolt alá. Nagy örömünkre sikeresnek mondhatjuk a közösen szervezett programot.
Ezúton is köszönjük a Gyönki Művelődési Ház közbenjárását, különösen Dörmerné Kemler Hajnalka, Daróczi Dóra és Bakonyiné Wiedemann Andrea segítségét! – tette hozzá Hatházi Gergely.
– A rendezvény után megbeszéltük, hogy a jövőben is szeretnénk hasonló ismeretterjesztő programokat közösen lebonyolítani, hiszen a mostani tapasztalat megmutatta, hogy nagy igény van az ilyen eseményekre.
A csillagos eget Hatházi Gergely jóvoltából itt nézheti meg:
Teol.hu videó
- Medinán a kultúrák találkozása nem megoszt, hanem gazdagít (videó)
- Horvát rendszámú furgon pusztított az M6-os autópálya pihenőjében (fotók, videó)
- Nagy sebességgel durrant be a benzinkútba, kidöntött egy villanyoszlopot a furgonos (videó, galéria)
- A Nemzetközi Fúvós Fesztivál nyitókoncertjére idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak (videó)
- Startra kész a szekszárdi uszoda nyitása – VIDEÓ