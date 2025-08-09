augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Leáldozott a napja?

2 órája

Mikrohullámú sütő: egy korszak érhet véget

Címkék#készülék#Mikrohullámú sütő#étel

Az utóbbi években új konyhai irányzatok formálják át étel készítési gyakorlatunkat. A mikrohullámú sütő hosszú ideig a gyors melegítés és főzés szimbóluma volt. Ám egyre többen keresnek korszerűbb, sokoldalúbb megoldásokat.

Szeri Árpád

Manapság, amikor gyakorlatilag az összes háztartás konyhájában ott zümmög, búg a mikrohullámú sütő, elterjedt a híre: leáldozott a napja ennek a készüléknek. Magyarán, nem is olyan sok idő múlva beszüntetik a gyártását. Írhatnánk azt, hatásvadász fordulatként, hogy pár év múlva hírmondója sem marad, de ez biztosan nem lesz így. Ugyanis minden esetleges hátránya ellenére sokan megkedvelték ezt a praktikus készüléket és amíg működik, kétségkívül nem fogják a szemétbe hajítani.

mikrohullámú sütő
A mikrohullámú sütő már az 1950-es évek közepén megjelent a fejlett nyugati világban, azután évtizedekkel később már tömegcikk lett

Mikrohullámú sütő, versenytárssal

A mikrohullámú sütő egészségi hatásáról régóta folyik vita. A legáltalánosabb vélemény szerint a használata nem hordoz különösebb veszélyeket. Ugyanakkor az előnyöket tekintve – írta meg testvérlapunk – a konvekciós sütők sokkal jobb értékelést kapnak. Például „belső ventilációval rendelkeznek, amely egyenletes hőeloszlást és gyorsabb főzést tesz lehetővé. Ezek a készülékek energiatakarékosabbak, és sokoldalúan használhatók különféle ételek, például kenyér, sütemények, húsok és zöldségek elkészítésére. Ugyanilyen eredménnyel süthetünk benne húst, baromfit és halat is. Emellett zöldségeket, vegetáriánus ételeket, töltött zöldségeket, lasagne-t, süteményeket és a hagyományos és új konyhai receptek egész sorát készíthetjük el benne. Emellett ez a berendezés egyenletes hőmérsékletet biztosít, ami ideális a tökéletes aranybarna kéreg és megfelelő belső állag eléréséhez. Ezért a szakértők úgy vélik, hogy a konvekciós sütők a mikrohullámú sütők hatékony alternatívájává válhatnak a modern konyhákban.”

Vármegyei szakértőink így látják

Kovács János Venesz-díjas szekszárdi mesterszakács nem ellensége a mikrohullámú sütőnek, de azért van iránta fenntartása. Az ételek kezelése szempontjából nem tartja maradéktalanul megfelelőnek ezt a berendezést. Ugyanis adott esetben egyenetlenül, avagy foltokban melegít, ez pedig a minőség rovására mehet. Azt is hozzátette: számára elképzelhetetlen, hogy valóban sütésre használja ezt a technikai eszközt. Az  igaz, hogy egy pohár víz gyors felmelegítésére, felforralására alkalmas lehet, de egy ínycsiklandozó, ízletes étel elkészítésére már nem. Így tehát – közölte a mesterszakács – személy szerint nem fog bánkódni, ha a világ búcsút int ennek a háztartási kisgépnek.

Fotó: Getty Images/illusztráció

Bíró Gusztáv bátaszéki háztartási gépszerelő mester a mikrohullámú sütő technikai jellemzőiről adott áttekintést. Ezeknek a szerkezetek az energiafogyasztása is típustól és teljesítménytől függ. De általánosságban elmondható, hogy a legtöbb otthoni mikrohullámú sütő teljesítménye 800 és 1200 watt között van működés közben. Ez, elvégezve a kellő számításokat, nagyjából 5-6 amper üzemelési fogyasztást jelent. Azaz – tette hozzá Bíró Gusztáv – ez a berendezés, ha például összehasonlítjuk egy mosógéppel, egyáltalán nem tartozik az áram faló eszközök közé. Érdekes jelenségként megemlítette, hogy manapság már egyre kevesebben állítanak be hozzá mikrohullámú sütő javíttatásával – egyszerűen nem éri meg rendbe hozatni. A szakember ezzel együtt úgy látja, hogy ha meg is szűnik a mikrohullámú sütők gyártása, akkor is ott lesz még hosszú ideig a konyhában: hiszen kávé felforrósítónak tökéletes.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu