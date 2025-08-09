54 perce
Mikrohullámú sütő: egy korszak érhet véget
Az utóbbi években új konyhai irányzatok formálják át étel készítési gyakorlatunkat. A mikrohullámú sütő hosszú ideig a gyors melegítés és főzés szimbóluma volt. Ám egyre többen keresnek korszerűbb, sokoldalúbb megoldásokat.
Manapság, amikor gyakorlatilag az összes háztartás konyhájában ott zümmög, búg a mikrohullámú sütő, elterjedt a híre: leáldozott a napja ennek a készüléknek. Magyarán, nem is olyan sok idő múlva beszüntetik a gyártását. Írhatnánk azt, hatásvadász fordulatként, hogy pár év múlva hírmondója sem marad, de ez biztosan nem lesz így. Ugyanis minden esetleges hátránya ellenére sokan megkedvelték ezt a praktikus készüléket és amíg működik, kétségkívül nem fogják a szemétbe hajítani.
Mikrohullámú sütő, versenytárssal
A mikrohullámú sütő egészségi hatásáról régóta folyik vita. A legáltalánosabb vélemény szerint a használata nem hordoz különösebb veszélyeket. Ugyanakkor az előnyöket tekintve – írta meg testvérlapunk – a konvekciós sütők sokkal jobb értékelést kapnak. Például „belső ventilációval rendelkeznek, amely egyenletes hőeloszlást és gyorsabb főzést tesz lehetővé. Ezek a készülékek energiatakarékosabbak, és sokoldalúan használhatók különféle ételek, például kenyér, sütemények, húsok és zöldségek elkészítésére. Ugyanilyen eredménnyel süthetünk benne húst, baromfit és halat is. Emellett zöldségeket, vegetáriánus ételeket, töltött zöldségeket, lasagne-t, süteményeket és a hagyományos és új konyhai receptek egész sorát készíthetjük el benne. Emellett ez a berendezés egyenletes hőmérsékletet biztosít, ami ideális a tökéletes aranybarna kéreg és megfelelő belső állag eléréséhez. Ezért a szakértők úgy vélik, hogy a konvekciós sütők a mikrohullámú sütők hatékony alternatívájává válhatnak a modern konyhákban.”
Vármegyei szakértőink így látják
Kovács János Venesz-díjas szekszárdi mesterszakács nem ellensége a mikrohullámú sütőnek, de azért van iránta fenntartása. Az ételek kezelése szempontjából nem tartja maradéktalanul megfelelőnek ezt a berendezést. Ugyanis adott esetben egyenetlenül, avagy foltokban melegít, ez pedig a minőség rovására mehet. Azt is hozzátette: számára elképzelhetetlen, hogy valóban sütésre használja ezt a technikai eszközt. Az igaz, hogy egy pohár víz gyors felmelegítésére, felforralására alkalmas lehet, de egy ínycsiklandozó, ízletes étel elkészítésére már nem. Így tehát – közölte a mesterszakács – személy szerint nem fog bánkódni, ha a világ búcsút int ennek a háztartási kisgépnek.
Bíró Gusztáv bátaszéki háztartási gépszerelő mester a mikrohullámú sütő technikai jellemzőiről adott áttekintést. Ezeknek a szerkezetek az energiafogyasztása is típustól és teljesítménytől függ. De általánosságban elmondható, hogy a legtöbb otthoni mikrohullámú sütő teljesítménye 800 és 1200 watt között van működés közben. Ez, elvégezve a kellő számításokat, nagyjából 5-6 amper üzemelési fogyasztást jelent. Azaz – tette hozzá Bíró Gusztáv – ez a berendezés, ha például összehasonlítjuk egy mosógéppel, egyáltalán nem tartozik az áram faló eszközök közé. Érdekes jelenségként megemlítette, hogy manapság már egyre kevesebben állítanak be hozzá mikrohullámú sütő javíttatásával – egyszerűen nem éri meg rendbe hozatni. A szakember ezzel együtt úgy látja, hogy ha meg is szűnik a mikrohullámú sütők gyártása, akkor is ott lesz még hosszú ideig a konyhában: hiszen kávé felforrósítónak tökéletes.