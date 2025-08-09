Mikrohullámú sütő: egy korszak érhet véget

Manapság, amikor gyakorlatilag az összes háztartás konyhájában ott zümmög, búg a mikrohullámú sütő, elterjedt a híre: leáldozott a napja ennek a készüléknek. Magyarán, nem is olyan sok idő múlva beszüntetik a gyártását. Írhatnánk azt, hatásvadász fordulatként, hogy pár év múlva hírmondója sem marad, de ez biztosan nem lesz így. Ugyanis minden esetleges hátránya ellenére sokan megkedvelték ezt a praktikus készüléket és amíg működik, kétségkívül nem fogják a szemétbe hajítani.

A mikrohullámú sütő már az 1950-es évek közepén megjelent a fejlett nyugati világban, azután évtizedekkel később már tömegcikk lett

Mikrohullámú sütő, versenytárssal

A mikrohullámú sütő egészségi hatásáról régóta folyik vita. A legáltalánosabb vélemény szerint a használata nem hordoz különösebb veszélyeket. Ugyanakkor az előnyöket tekintve – írta meg testvérlapunk – a konvekciós sütők sokkal jobb értékelést kapnak. Például „belső ventilációval rendelkeznek, amely egyenletes hőeloszlást és gyorsabb főzést tesz lehetővé. Ezek a készülékek energiatakarékosabbak, és sokoldalúan használhatók különféle ételek, például kenyér, sütemények, húsok és zöldségek elkészítésére. Ugyanilyen eredménnyel süthetünk benne húst, baromfit és halat is. Emellett zöldségeket, vegetáriánus ételeket, töltött zöldségeket, lasagne-t, süteményeket és a hagyományos és új konyhai receptek egész sorát készíthetjük el benne. Emellett ez a berendezés egyenletes hőmérsékletet biztosít, ami ideális a tökéletes aranybarna kéreg és megfelelő belső állag eléréséhez. Ezért a szakértők úgy vélik, hogy a konvekciós sütők a mikrohullámú sütők hatékony alternatívájává válhatnak a modern konyhákban.”

Vármegyei szakértőink így látják

Kovács János Venesz-díjas szekszárdi mesterszakács nem ellensége a mikrohullámú sütőnek, de azért van iránta fenntartása. Az ételek kezelése szempontjából nem tartja maradéktalanul megfelelőnek ezt a berendezést. Ugyanis adott esetben egyenetlenül, avagy foltokban melegít, ez pedig a minőség rovására mehet. Azt is hozzátette: számára elképzelhetetlen, hogy valóban sütésre használja ezt a technikai eszközt. Az igaz, hogy egy pohár víz gyors felmelegítésére, felforralására alkalmas lehet, de egy ínycsiklandozó, ízletes étel elkészítésére már nem. Így tehát – közölte a mesterszakács – személy szerint nem fog bánkódni, ha a világ búcsút int ennek a háztartási kisgépnek.