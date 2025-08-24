Minden kert számít: oxigén, élet és védelem a klímaváltozás ellen

Már a kisebb kertek is lényegesen hozzájárulnak az oxigénszint növekedéséhez, a madarak, beporzók és más hasznos élőlények védelméhez. Nem utolsósorban pedig csökkentik a városi hősziget hatást, valamint a hőhullámok egyre magasabbra rúgó hőmérsékletét. Ezért minden egyes kertészkedő ember aktívan tesz a globális felmelegedés ellen, olvasható a Lakáskultúra.hu-n.

Fotó: Maria Evseyeva / Forrás: Shutterstock

A GFK felmérése szerint világszerte az emberek 32 százaléka kertészkedik és 30 százaléka kertje bővítésén gondolkodik. Ausztráliában a legmagasabb, 45százalék a napi vagy heti kertészkedés aránya az összes mért ország közül. Kína 36 százalékkal a második helyen áll, ezt követi Mexikó, az Egyesült Államok és Németország, ezekben az országokban az emberek több mint egyharmada kertészkedik rendszeresen.

Az Európai Éghajlati Paktum nagykövetein keresztül törekszik többek között az ezzel kapcsolatos szemléletformálásra is, mert az egyéni cselekvések, a saját zöld környezet tudatos, kíméletes kialakítása nagyon sokat jelent a globális felmelegedés hatásainak mérséklésében. „Az egészséges kert egészséges kerttulajdonost is jelent, valamint a környezetet is kíméli, ezért érdemes megfelelő odafigyeléssel kezelni. Az egyik legfontosabb szempont, hogy a környezetbarát kert kialakítása során érdemes olyan növényeket választani, amelyek helyi éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodnak és kevés gondozást igényelnek” – emeli ki Amrein Tamásné Miskolczi Boglárka ökoszisztéma-kutató, a madarak és emberek közötti együttműködési rendszerek szakértője, aki egyben az Európai Éghajlati Paktum nagykövete.