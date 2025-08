Sztorik, posztok, barátok - így hozd ki a legtöbbet a Szigetből

A fesztivál a zenéről, a szabadságról, a barátokról és a közösségi médiás posztokról szól. A mobilhasználat fesztiválon szinte kötelező. Ám mi van akkor, ha a mobiltelefon épp akkor kezd összeomlani, amikor a kedvenc előadó a színpadra lép? Vagy amikor jó lenne megtalálni a barátokat a tömegben? Túlélőtippek fesztiválozóknak.

Az egyik legnagyobb mobilszolgáltató túlélőtippeket ajánl a fesztiválszezonra, hiszen a mobilhasználat fesztiválon elképzelhetetlen. Fotó: Yettel

Mobilhasználat

Európa egyik legnagyobb fesztiválja, a Sziget 2025 augusztus hatodikán kezdődik Budapesten. A Szigeten nem ritka, hogy több tízezer ember egyszerre netezik, posztol, streamel, ami hatalmas terhelést jelent a hálózatnak. A Yettel mobilszolgáltató közleményben ismerteti, hogy idén is megerősített hálózattal és 5G lefedettséggel készülnek, így senkinek nem kell attól tartania, hogy sztorija örökre a "feltöltés folyamatban" fázisban ragad.

Hol vagytok?

A "hol vagy, hol vagytok?" kérdés a fesztiválon gyakori, ezért a valós idejű helyzetmegosztás életmentő lehet, hiszen így könnyebben egymásra találnak a barátok, ismerősök. Érdemes fix találkozási pontokat is megbeszélni, hogy sose veszítsék el egymást. Fontos tudni azt is, hogy semmit nem ér a mobilon tárolt digitális jegy, a mobilfizetés, a karszalag-regisztráció, ha lemerül a telefon akkumulátora. Ezért érdemes power bankkal, azaz külső akkumulátorral, hordozható töltővel indulni a fesztiválra, valamint tájékozódni a több helyen elérhető töltőpontokról. Jó ötlet lehet a telefonon a háttérben futó appokat is bezárni, hogy a mobiltelefon energia ne vesszen el feleslegesen.

A fesztiválszezon előtt érdemes elmenteni a fontos telefonszámokat, beállítani a vészhelyzeti kontaktot, bezárni a háttérben futó appokat Fotó: MW (illusztráció)

Posztolna, de nincs adatkeret?

A Sziget 2025 hivatalos telekommunikációs partnere, a Yettel a fesztivál teljes idejére korlátlan mobilnetet ad, teljesen ingyen. A mobilnet miatt így hát nem kell aggódni, nyugodtan lehet posztolni, streamelni, vagy akár a Sziget app legmenőbb funkcióit használni. Jó tudni, hogy bár a Sziget biztonságos, de előfordulhat, hogy segítségre lehet szükségünk. Ezért mentsd el a fontos telefonszámokat és állíts be vészhelyzeti kontaktot a mobilon. Ez sokat számíthat, ha baj van.

Ha elhagyta a telefonját

Akkor se ess pánikba, ha eltűnik a mobilod, mert kiesett a kezedből koncert alatt, vagy valahol elhagytad. Kapcsold be a telefon helymeghatározó szolgáltatását, így később a "Find My Iphone" (iOS) vagy "Find My Device (Android) funkcióval meg tudod nézni, hol látták utoljára a készülékét. Hasznos lehet az is, ha a zárolási képernyőn megjelenik egy másik elérhetőséged, például e-mail címed vagy telefonszámod, így a megtalálók könnyebben visszajuttathatják a készüléket. A fesztiválélmény akkor az igazi, ha nem kell a technikai problémák miatt aggódni. A mobilszolgáltató azt ajánlja, hogy készülj fel okosan, és hagyd, hogy a mobilod is veled bulizzon végig, lemerülés nélkül.

