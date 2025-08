Komoly veszélyeket rejt ez a népszerű szépségtrükk

A szemhéjszéli gyulladás gyakori probléma

Egy másik, az előbbinél is gyakrabban előforduló kórkép a szemhéjszéli gyulladás. Ezt a krónikus, lassan kialakuló betegséget rendszerint a bőr felszínén jelen lévő baktériumok túlszaporodása kíséri. Műszempilla-viselés esetén a nem megfelelő higiénia miatt alakulhat ki. Vöröses, gyulladt szemhéjszéllel és bőrhámlással jár, a szempillatöveknél korpára hasonlító, fehéres hámtörmelékek megjelenésével kezdődik. A gyulladás következtében a természetes szempillák is sérülnek, megritkulnak, akár ki is hullhatnak. Ilyenkor is a lehető leggyorsabban le kell szedetni a műszempillákat, hogy ne okozzon további gyulladást, és orvoshoz kell fordulni.

Kontaktlencsével még nagyobb odafigyelés szükséges

Műszempilla és kontaktlencse együttes használata szintén növeli a fertőzés kialakulásának kockázatát. A higiénés szabályok betartásával, a szemhéjszél és a lencse tisztán tartásával azonban elkerülhetők a komolyabb problémák. Alvás előtt pedig ki kell venni a lencsét.