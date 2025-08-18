Néhány nap a zene és béke jegyében, mely megváltoztatta a világot

Igazodási ponttá vált, olyanná, ami megváltoztatta a világ egy szeletének rendjét. Ott volt mindenki, aki számított. Az összegyűltek ugyanazt gondolták fontosnak elmondani a békéről, a szeretetről, s ez összefonódott a zenével, a háború elleni tiltakozással és a szabadságvággyal. Bár a körülmények kaotikusak voltak, mégis átható volt a résztvevők számára a közösségi élmény és az összetartozás érzése. Az esemény hivatalos neve „An Aquarian Exposition: 3 Days of Peace & Music” volt, de a világ egyszerűen csak Woodstockként ismeri. 1969. augusztus 15-ét írtunk.

Fotó: codyn83 / Forrás: Shutterstock