Jó reggelt!
43 perce
Néhány nap a zene és béke jegyében, mely megváltoztatta a világot
Nem annak indult, ami lett belőle, de ami lett, arra több generáció is nosztalgiával emlékezik.
Igazodási ponttá vált, olyanná, ami megváltoztatta a világ egy szeletének rendjét. Ott volt mindenki, aki számított. Az összegyűltek ugyanazt gondolták fontosnak elmondani a békéről, a szeretetről, s ez összefonódott a zenével, a háború elleni tiltakozással és a szabadságvággyal. Bár a körülmények kaotikusak voltak, mégis átható volt a résztvevők számára a közösségi élmény és az összetartozás érzése. Az esemény hivatalos neve „An Aquarian Exposition: 3 Days of Peace & Music” volt, de a világ egyszerűen csak Woodstockként ismeri. 1969. augusztus 15-ét írtunk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre