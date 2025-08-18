augusztus 18., hétfő

Néhány nap a zene és béke jegyében, mely megváltoztatta a világot

Nem annak indult, ami lett belőle, de ami lett, arra több generáció is nosztalgiával emlékezik.

Kutny Gábor

Igazodási ponttá vált, olyanná, ami megváltoztatta a világ egy szeletének rendjét. Ott volt mindenki, aki számított. Az összegyűltek ugyanazt gondolták fontosnak elmondani a békéről, a szeretetről, s ez összefonódott a zenével, a háború elleni tiltakozással és a szabadságvággyal. Bár a körülmények kaotikusak voltak, mégis átható volt a résztvevők számára a közösségi élmény és az összetartozás érzése. Az esemény hivatalos neve „An Aquarian Exposition: 3 Days of Peace & Music” volt, de a világ egyszerűen csak Woodstockként ismeri. 1969. augusztus 15-ét írtunk.

Woodstock,,Georgia,Usa,8-26-24,Entrance,Sign,To,The,Historic,City
Fotó: codyn83 / Forrás:  Shutterstock

 

 

