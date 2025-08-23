Nem túl okos, de öntudatos volt a nő

Nem értékelem különösképpen a szőke nős vicceket. Most nem tehetek róla, megjegyeztem, hogy a hölgy, aki messziről rám kiabált, szőke volt. Kanyarodtam a zöld lámpánál, amely neki is zöldet mutatott. Csakhogy ő a járdán biciklivel jött. Az is láttam, nem kell fékeznie. Én már rég túljutok a zebrán mikorra ideér. Ő mégis, tisztes hangerővel azt tudatta velem, hogy itt most előnye neki van. Udvariasságból tényleg megálltam volna, ha közelebb van, sőt azért is, hogy ne ütközzön nekem. Csupán magamban jegyeztem meg, hogy ez mégis olyan szőke hölgy. Nem túlságosan okos, csak öntudatos. Másként tudhatta volna, hogy itt a zebra gyalogátkelőhely, s ennek értelmében a bicikliről szépen le kellene szállni, és gyalog áttolni az úttest túloldalára a kétkerekűt.

Fotó: Aleksandr Khmeliov / Forrás: Shutterstock