Elromlott a mobilom, s hirtelen elnémult a világ: se jó, se rossz hír nem jutott el hozzám. Talán jobb is így, mert akadt mindkettőből. Kiderült azonban, hogy telefon nélkül bár élni lehet, a mindennapi munkát maradéktalanul ellátni aligha. Gyerekkorunkban nem volt ilyen varázsdoboz, mégis eligazodtunk, éltünk a magunk módján – ma viszont nélküle már idegessé válunk és elvonási tüneteket mutatunk. A világ megváltozott, gyorsabb és türelmetlenebb lett, és mi is azzá váltunk, legalábbis ami az utóbbi tulajdonságot illeti. Ám ki tudja, lehet, hogy pár évtized múlva nem lesz szükség mobiltelefonra, mert helyette egy mesterséges értelem intézi mindennapjainkat. De mi lesz velünk, ha egy reggel ez az értelem is elnémul? Akkor egy időre kényszerűen visszatérünk a régi, különös, de mégis emberi reggelekhez.

Nincs baj, nincs hívás

Fotó: Illusztráció/Shutterstock