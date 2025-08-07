Ezt a csomagot nem méri meg a reptéri mérleg

Talán még megmártózik utoljára, még ha tudja is, hogy már nem teljesen ugyanaz — már nem a felfedezés, hanem a búcsú fürdője az. Aztán visszatér a szállásra, és elkezd pakolni. Előkerülnek a homokos törölközők, a félig olvasott könyv, a gyerek kavicsgyűjteménye, a szuvenírek. Kicsit mindig több kerül a bőröndbe a nyaralás végén, mint amivel érkeztünk, és mégsem a tárgyak miatt lesz nehezebb a csomag.

A nyaralás végén a bőrönd mintha mindig kicsit nehezebb lenne

Búcsú a nyaralástól

Valahogy így van ez az élet másféle utolsó napjaival is. Az ember pakol: gondolatokat, történeteket, közös vicceket, a buborékfújós péntek délutánokat, amikor minden összeállt, és azt is, amikor nem. Összeszedi az apró rutinokat, amik közben szinte észrevétlenül váltak szokássá: hol áll a csésze a kávéautomatán, hogyan pattan ki egy gondolat egy közös beszélgetésben, ki mivel oldja a feszültséget, ki miben a legjobb. Mindez bekerül egy láthatatlan bőröndbe, amit nem kell csekkolni sehol.

A nyaralás utolsó napján nem sírunk. Csak kicsit szorosabban csomózzuk meg a táska cipzárját, mert tudjuk: ami szép volt, az velünk marad. A búcsú nem felejtés, csak irányváltás. Más tengerpart, más reggelek, más emberek, de a nap eztán is ugyanúgy kel majd fel. Lehet, hogy egyszer visszatérünk — nem feltétlenül a helyre, hanem ahhoz az érzéshez, amit adott. Mert vannak helyek, ahol nemcsak dolgozunk, hanem élünk. Ahol nem csak időt töltünk, hanem életet – és onnan nem lehet igazán végleg elbúcsúzni. Ott mindig lesz egy szék az emlékeinkben, ami nekünk van fenntartva. Néha elég egy illat, egy mondat, hogy újra ott legyünk — legalább egy pillanatra.