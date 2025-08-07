Teol.hu videó
1 órája
Ő Ede, akinek bejött az élet (VIDEÓVAL)
Ede, a teknős
Fotó: Mártonfai Dénes
Ede nem siet – hisz egy teknős –, de a nyár minden pillanatát kiélvezi a saját wellness tavában. Gumikacsa, homokterápia, pancsolás: csak egy koktél hiányzik a mancsából. Ha azt hitted, neked jó dolgod van, nézd meg Edét, és gondold újra!
