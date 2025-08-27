Meglepő áron az uborka, de mit tud a cseresznyepaprika? – ilyen árakkal várt a szekszárdi piac (galériával)

Bár még tart a meleg idő, sőt a hét második felére igazi kánikulát ígérnek a meteorológusok, azért már érződik, hogy lassan búcsút intünk a nyárnak. A szekszárdi piac kínálatából is látszik, hogy sokan megpróbálják üvegbe zárni a beérett finomságokat. Őszi hangulat volt a szekszárdi piacon.

Őszi hangulat volt a szerdai szekszárdi piacon, szilvából, barackból, paprikából dömping volt

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Őszi hangulat: sok paprikával, uborkával

Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez a legnépszerűbb savanyúság egyik alapja, kilóját volt ahol 1000, volt ahol 850 forintért mérték. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban – 2200-2500 forint között volt kilója. A chili paprikát szintén 2500 forintért mérték. Hetekig tartotta magát, hogy a kovászolni való uborka kilójáért 990 forintot kértek, most szelídült az ár, már 700 forintért is lehetett belőle venni. Egy csokor kaporért jellemzően 250 forintot kértek. A lecsónak való paprika ára is olcsóbb lett, kilóját a legolcsóbb helyen 800 forintért mérték. A kápia paprika is kapós volt, szintén 800 forintot kértek kilójáért.

Nagyon szép példányokat láttunk tökből is, frissek, gyengék, rántani- és tölteni valók. Kilóját 800 forint körüli áron kínálták. A zöldbab ára is barátságosabb lett, 3000 forintról mára 1500 forintra csökkent kilója.

Paprika minden formájából – kápia, almapaprika, cseresznyepaprika, erős paprika tv paprika – bőséges volt a kínálat

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Gyümölcsökből nagy volt a kínálat, itt a csemegeszőlő

Nem tudni miért, de dinnyéből nem volt bőséges a kínálat annak ellenére, hogy javában tart még a szezon. Kilóját 300 forintért mérték. Szilvából dömping volt 600 és 700 forint között alakult a kilós ára. Sokan készítenek belőle kompótot és lekvárt is. Az egyik idősebb hölgy éppen azt ecsetelte, idén nem tudott venni sárgabarackot, mert annyira drága volt, így úgy döntött, szilvából készít lekvárt, legalább télen a süteményekbe lesz mit tenni, ha jönnek az unokák hozzá. Csemegeszőlő is színesítette a kínálatot, az árus azt mondta, ez már hazai, nem import. Kilóját 1990 forintért kínálta. Őszibarackból is volt kínálat, az ára változatos volt, akárcsak a gyümölcs mérete: 900 forinttól 1300 forintig.