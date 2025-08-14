Lakást vennél 3%-os hitellel? Mutatjuk, hogy Tolnában miből válogathatsz

Az első lakás megvásárlása komoly anyagi döntés, de a 2025-ben is futó Otthon Start Program nagy segítséget nyújthat. Az ingatlan.com friss adatai alapján országosan minden negyedik hirdetésből három megfelel az előírásoknak – de nem minden városban ilyen rózsás a helyzet.

Megannyi szekszárdi hirdetéssel találkozhatunk, de ezek mekkora arányban felelnek meg az Otthon Start Programnak? - Fotó: Mish.El / Forrás: Shutterstock

Jelenleg több mint 135 ezer eladó ingatlan szerepel az ingatlan.com kínálatában, ezek közül 102 ezer hirdetés felel meg az Otthon Start hitel feltételeinek. Az oldalon külön szűrőt is alkalmazhatunk, aminek segítségével kilistázhatjuk az 3%-os kritériumnak megfelelő tételeket.

A vevők tetszőlegesen szűkíthetik a kínálatot az Otthon Start Program feltételei alapján és így válogathatnak a folyamatosan változó kínálatból. A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak felel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe."

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Szekszárdon hány ingatlan felel meg az Otthon Start Programnak?

Míg Budapesten az eladásra kínált lakásos mindössze 41%-a fele meg a program feltételeinek, addig Tolna vármegyében sokkal nagyobb arányban találhatunk ilyen ingatlant. Ahogy az alábbi grafikon is mutatja, a szekszárdi hirdetések 95%-a érintett.