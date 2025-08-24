Pánikrohamot okozhat a népszerű ital

Vannak, akik élénkebbnek, éberebbnek érzik magukat egy forró fekete után, míg mások idegesebbé és izgatottabbá válnak. Az egyik kutatás szerint pedig, napi öt csésze kávé elfogyasztása jelentősen növeli a pánikrohamok kialakulásnak kockázatát azoknál, akik szorongással küzdenek, írja a Mindmegette.hu.

Hogyan hat a koffein?

A koffein serkenti a központi idegrendszer működését, fokozza az éberséget, felgyorsítja a szívverést, ezért érezhetjük magunkat nyugtalannak. Vannak, akik érzékenyebbek a koffeinre, ezért számukra már kisebb mennyiség is elegendő ahhoz, hogy idegesek és feszültek legyenek. A koffeinnek akkor a legerősebb a hatása, ha éhgyomorra vagy közvetlenül lefekvés előtt fogyasztjuk. Emellett a túlzott kávéfogyasztás koffein túladagoláshoz vezethet, aminek a tünetei az idegesség, a remegés és az álmatlanság.

Ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy a kávénak természetesen vannak pozitív hatásai is. Például javítja a koncentrációt, növeli a teljesítményt, és boldogsághormont szabadít fel.