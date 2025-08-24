augusztus 24., vasárnap

Pánikrohamot okozhat a népszerű ital

Lehet eszpresszó, tejeskávé vagy cappuccino – a kávé az egyik legnépszerűbb ital a világon. Érdemes azonban tudni, hogy a túlzott kávéfogyasztás káros lehet a szervezetre, akár pánikrohamot is okozhat.

Teol.hu

Vannak, akik élénkebbnek, éberebbnek érzik magukat egy forró fekete után, míg mások idegesebbé és izgatottabbá válnak. Az egyik kutatás szerint pedig, napi öt csésze kávé elfogyasztása jelentősen növeli a pánikrohamok kialakulásnak kockázatát azoknál, akik szorongással küzdenek, írja a Mindmegette.hu.

Young,Beautiful,Blonde,Girl,20-25,Year,Old,Sitting,In,Cafe
Fotó: morrowlight / Forrás:  Shutterstock

Hogyan hat a koffein? 

A koffein serkenti a központi idegrendszer működését, fokozza az éberséget, felgyorsítja a szívverést, ezért érezhetjük magunkat nyugtalannak. Vannak, akik érzékenyebbek a koffeinre, ezért számukra már kisebb mennyiség is elegendő ahhoz, hogy idegesek és feszültek legyenek. A koffeinnek akkor a legerősebb a hatása, ha éhgyomorra vagy közvetlenül lefekvés előtt fogyasztjuk. Emellett a túlzott kávéfogyasztás koffein túladagoláshoz vezethet, aminek a tünetei az idegesség, a remegés és az álmatlanság.

Ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy a kávénak természetesen vannak pozitív hatásai is. Például javítja a koncentrációt, növeli a teljesítményt, és boldogsághormont szabadít fel.

 

