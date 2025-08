Olvasóink megválaszolták, hol a legfinomabb a fagyi – mutatjuk az eredményt

Hol kapható Tolna vármegyében a legfinomabb fagylalt? Ezt a kérdést tettük fel olvasóinknak a Teol.hu Facebook-oldalán, és a több mint kétszáz szavazat alapján toronymagasan az Aréna cukrászda végzett az élen. Újabb kérdést tettünk hát fel, ezúttal a pincehelyi cukrászda egyik tulajdonosának, Petki Krisztinának, és afelől érdeklődtünk: mi lehet a titok?

Hol a legfinomabb a fagyi? Olvasóink szerint a pincehelyi cukrászda a nyerő

Az átutazók körében is népszerű a pincehelyi cukrászda

Mint mondta, már májusban is nagyon jól esett nekik, hogy a Teol egy másik internetes szavazásán sokan dicsérték a fagylaltjaikat, süteményeiket, és örül neki, hogy ismét kaptak egy visszajelzést a vendégeik elégedettségéről. S hogy mi állhat mögötte? Elmondta, hogy szívvel-lélekkel végzik a munkájukat, és csak magas minőségű terméket engednek ki a kezeik közül. Ő a tortákért, süteményekért, párja, Mészáros Gábor a fagylaltokért felel, és a saját készítésű főzött fagyikhoz kizárólag magas minőségű alapanyagokat, friss gyümölcsöket használnak. Petki Krisztina szerint az is hozzájárulhat a népszerűségükhöz, hogy családias légkör uralkodik a cukrászdában, jó kapcsolatban vannak a dolgozóikkal is, akik szintén arra törekednek, hogy a lehető legjobbat nyújtsák a vendégek számára. A közelmúltban a cukrászda kerthelyisége is bővült, ahol különböző játékok is rendelkezésre állnak, ez a kisgyerekes családok körében még kedveltebbé teszi a helyet. Emellett a tulajdonosok azt tapasztalják, hogy nem csak helyi vendégeik vannak, az átmenő forgalomnak köszönhetően sokak számára ismertté vált a cukrászda, és ha Pincehely felé járnak, betervezik az útjukba, megállnak ott egy-egy fagylaltra, süteményre.

Minőségi alapanyagok, igényes környezet

A városok több hellyel is képviseltetik magukat

A többi szavazat jobbára eloszlott a vármegye más cukrászdái között. Sok voksot kapott még a tolnai Wittner cukrászda, de felkerült a listára a város egy másik cukrászdája, a Both is. Dunaföldvár szintén két vendéglátó hellyel képviselteti magát a listán: a Tóth és a Marcipán cukrászdával. A szekszárdi cukik közül szavazatot kapott a Prim, a Zsitvai, a Mézesmadzag és a Csatári csavaros. Olvasóink véleménye alapján a dombóvári Bujáki, a tamási Simon és bonyhádi Szabó cukrászdában ugyancsak finom a fagyi, a paksi helyek közül pedig a Placc és a Milánó kapott szavazatot.