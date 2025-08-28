Rejtélyes bevásárlókocsi tűnt fel az óvoda mellett – ki parkolt itt?

A szemtanúk beszámolói szerint a kocsi csendben, feltűnés nélkül „parkolt le” a járda szélén. Bár rendszáma nincs, a helyiek megjegyezték, jobban parkolt le, mint sok autós a környéken.

Fotó: Mártonfai Dénes

Az óvodások fantáziája természetesen azonnal beindult: volt, aki szerint egy elszökött bevásárlókocsi „óvodába akart menni”, mások szerint egy titkos szuperhős hagyta hátra, miután sietve tolt el egy nagybevásárlást.

Az eset kapcsán felmerült a nagy filozófiai kérdés: vajon a bevásárlókocsi választotta az óvodát, vagy az óvoda választotta a bevásárlókocsit?

A titok mindenesetre egyelőre megfejtetlen, a kocsi pedig türelmesen várja új gazdáját – vagy a következő kalandot.