Brutális rollerbaleset rázta meg vármegyénket – mikor lesz ennek vége? Ezzel tehetsz ellene!

Az utóbbi hónapokban egyre több rollerbalesetről hallani, és a közösségi médiában is megszaporodtak a hajmeresztő videók. Ezek szinte mindegyike hasonló közlekedési szabálytalanságot mutat be, azaz az elsőbbség és előzés szabályainak megszegését, valamint a kötelező védőfelszerelés hiányát, de az sem ritka, hogy a fiatalok gyakran szállítanak utast is az elektromos rollereken, ami szintén tilos.

A legtöbb rollerbaleset felelőtlenség miatt történik. - Fotó: guteksk7 / Forrás: Shutterstock

Tolna vármegyében is napi szinten találkozhatunk a közlekedésben ezzel a járművel, ami érthető is, hiszen az olcsó elektromos rollerek nagyon népszerűek manapság. A problémát egyrészt a korábban említett szabálysértések okozzák, illetve az, hogy az autósok sok esetben türelmetlenné válnak a rolleresekkel szemben. Azonban néha nem is szükséges nagy forgalom ahhoz, hogy megtörténjen a baj. Ahogy egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk róla, súlyos sérüléssel végződő baleset történt a megyénkben, Ozora külterületén.

Egy helyi fiú közlekedett a település határában e-rollerrel vasárnap a délelőtti órákban. A nyomok alapján a fiatal ismeretlen okból letért az útpadkára, amikor azonban vissza akart térni az úttestre, a roller kereke elakadt az útpadka szélében, a jármű irányíthatatlanná vált, a fiú pedig elesett. A rolleres súlyos fejsérüléseket szenvedett, egy arra közlekedő talált rá eszméletlen állapotban.

Mit tehetünk autósként, hogy csökkentsük a rollerbaleseteket számát?

A közlekedésben fontos figyelni minden résztvevőre, ez alól pedig az elektromos rolleresek sem kivételek, hiába nem tisztázottak még ma sem ennek a járműnek a használati feltételei. A 2026 tavaszára tervezett új KRESZ-módosítás több ponton érinti majd az e-rollereket is, addig is nagyon sok apró praktikát lehet említeni, amivel az autósok vigyázni tudnak rájuk. Korábban a bama.hu kérdezett szakembert a témában, aki összefoglalta, hogy miként tudunk felelősségteljesen, körültekintően és legfőképp biztonságosan közlekedni autósként egy rollerek által uralt világban.