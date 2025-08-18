Milliók nézik a tolnai tanár által megosztott videókat – Ez a titka! (videóval)

Az egyik legfrissebb videója alig három nap alatt már 2,6 milliós megtekintésnél és több mint 9300 megosztásnál jár. A felvételt egy vidámparkban rögzítették, ahol egy bohóc humoros jelenetekkel mutatja be, miként lehet apró gesztusokkal udvariasabbá és figyelmesebbé tenni a férfiak viselkedését a családban. A Rottler Antal által újraközölt videóban például a bohóc leveszi az anya hátáról a hátizsákot, és az apára adja, vagy éppen ráveszi a férfit, hogy ő tolja a babakocsit a felesége helyett.

Rottler Antal a Facebookon és a TikTokon is rendkívül népszerű

Forrás: TikTok

A mostani siker nem egyedülálló: a tanár által két nappal korábban megosztott, Pele és Puskás Ferenc találkozását bemutató, alig egy perces videót közel 330 ezren látták.

Az egész országból követik Rottler Antal tartalmait

A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium matematika-kémia szakos tanára a közösségi médiában egyébként „Antalány” néven vezet saját rovatot, amelyben kreatív gondolkodást igénylő, játékos matematikai, fizikai és kémiai vagy éppen sporttal kapcsolatos feladványokat oszt meg követőivel. Az oktatást szokatlan, szórakoztató módon népszerűsítő pedagógus az országos figyelem középpontjába került, amit az is jelez, hogy Facebook-oldalát már több mint 33 ezren követik.

A tanár korábban is felhívta magára a figyelmet humoros ötleteivel: tavaly januárban például kiszámolta, mennyi idő alatt tudná „megvásárolni” Szoboszlai Dominikot a helyi futballcsapatnak – a számítás szerint több mint 40 ezer évet venne igénybe az összeg előteremtése.

Rottler Antal aktív a TikTokon is, ahol „Szenzor Antal” néven oszt meg rövid, elsősorban fiataloknak szóló videókat. Ott már közel 15 ezren követik őt.

Itt pedig Rottler Antal egy saját készítésű TikTok videója, amit közel 300 ezren néztek meg eddig: