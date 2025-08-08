Ez a csodanövény kiváló az Alzheimer-kór megelőzésében is

A rozmaring gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásait már évszázadok óta ismerték. Egy 1607-es angol forrás így dicséri: „A rozmaring erejéről szólva, felülmúlja a kert összes virágát… Segíti az agyat, erősíti a memóriát, és nagyon jótékony hatással van a fejre.” A rozmaring olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek serkentik a vérkeringést, ezzel pedig több oxigént és tápanyagot juttatnak az agyba

Könnyű szaporítani a rozmaringot, elég egy-egy kis ágat leszúrni a földbe és rendszeresen meglocsolni

Forrás: megaport.hu

Nézzük miben tud segíteni nekünk a rozmaring?

A rozmaring egyik fontos hatóanyaga a karnozinsav, amely gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik. A karnozinsav azonban instabil vegyület, ami megnehezítette eddig a hatékony orvosi alkalmazást. Most viszont kaliforniai kutatók egy stabil származékát szintetizálták, és ezt Alzheimer-kóros egereken tesztelték.

Az egereknél a következő pozitív hatásokat figyelték meg: csökkent a gyulladás az agyban, javult a memóriafunkció, nőtt az idegsejtek közötti szinapszisok száma, csökkent a toxikus fehérjék felhalmozódása, amelyek kapcsolatban állnak az Alzheimer-kórral. Nem jelentkeztek mellékhatások vagy toxikus reakciók A kutatók szerint ezek az eredmények azt mutatják, hogy a rozmaringban található vegyület nemcsak megelőzésre, hanem terápiás célokra is alkalmas lehet – írja a Mirror. A legújabb kutatások tehát reményt adnak arra, hogy egy ilyen egyszerű gyógynövény is fontos szerepet játszhat a neurodegeneratív betegségek elleni harcban.

A rozmaring a Földközi-tenger vidékéről származik, és már az ókori görögök és rómaiak is ismerték gyógyító hatásait. Napjainkban is sokoldalúan használhatjuk, legyen szó akár gasztronómiáról, szépségápolásról, természetes gyógymódokról vagy akár kertészkedésről.

Hatásos gyógynövény, sokoldalúan lehet alkalmazni

A rozmaringolaj és rozmaringvíz hajra: A rozmaringolaj serkenti a hajnövekedést, erősíti a hajszálakat és csökkenti a hajhullást. A rozmaringfőzet is hasonlóan jótékony hatással van a hajra, és a rozmaringos samponok is egyre népszerűbbek a hajápolásban. A rozmaringkrém segíthet a fáradt, sajgó testrészek kezelésében.