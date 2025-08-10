Nekünk még mindig a Balaton a Riviéra

Idén nyáron a legnépszerűbb belföldi úti célok toplistáján Siófok után Budapest és Eger következik, az első tízbe Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs került be.

A régiók között a Balaton térsége vezet: a foglalások 31 százaléka ide érkezett, második helyen Észak-Magyarország áll 16 százalékkal, majd a Dél-Alföld következik 11 százalékkal. A szállástípusok között országosan az apartmanok vezetnek, ezek adják a nyári foglalások harmadát. A második legnépszerűbb a hotel (27 százalék), a harmadik a vendégház (23). A legkeresettebb attrakciók között idén a Plázs – Siófok, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Gyulai Várfürdő, a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda és az egri vár szerepel.