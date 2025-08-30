augusztus 30., szombat

Élet, érzés.

1 órája

Elképesztő gombát talált a híres műsorvezető Tolnában, be is tette a szájába

Címkék#McMenemy Márk#Spektrum Tv#szarvasgomba

Élet, érzés, Kalaznó című műsorból ismert McMenemy Márk műsorvezető a Facebook-oldalán tette közzé, mit talált Lotti kutyája a Tolna vármegyei településen.

Teol.hu

A Spektrum Tv-n nagy sikerrel futó műsor házigazdája, Mcmenemy Márk Kalaznóról posztolt. Nem is akármit:

Na, mit találtunk az Élet. Érzés. Kalaznó forgatáson? Jó, nem én, hanem Lotti kutya.

Az egyik legnagyobb országos élelmiszer nagykereskedő weboldalán az erdei fekete szarvasgomba bruttó ára 129 551 Ft/kg.

A szarvasgomba a világ egyik legértékesebb gombafajtája, mely ritkasága és különleges aromája miatt igazi kulináris kincs. Föld alatt, fák gyökereivel szimbiózisban nő, ezért megtalálása nem egyszerű: gyakran idomított kutyák vagy disznók segítik a keresést. 

Magas ára a nehéz termesztésből és a korlátozott elérhetőségből fakad. A gasztronómiában főként ízesítésre használják: reszelve tésztákra, húsokra, tojásos ételekre kerül, de olajban, vajban is tartósítják. Intenzív, földes illata már kis mennyiségben is különlegessé teszi az ételt.

 

