Szekszárdról indulva hódítják meg a Balkánt a vespások – GALÉRIA+VIDEÓ

Kutny Gábor

Ismét nyeregbe pattantak a Vespa Club Alisca tagjai. Ezúttal egy közel 650 kilométeres túra megtételére vállalkozott az öt egyesületből összesereglett 35 motoros. A Szekszárdi Vespa Club 6. alkalommal szervez hasonló programot a kultikus járművek szerelmeseinek.

Szabó Annamária, az egyesület elnöke és csapata most Villány felé vezérelte a motorosokat, onnan egy rövid horvátországi kitérő után Ajkára indul a stáb. Mint minden túra, a mostani is a bukósisakok megáldásával kezdődött Szekszárd főterén, melyet Wigand József bonyhádi plébános celebrált, aki köztudottan maga is nagy barátja a motoroknak.

A Vespa nemcsak robogó, hanem életérzés

A Vespa robogó ikonikus státuszát a világ minden táján ismerik, népszerűségét pedig nagyban növelte az 1953-as Római vakáció című olasz film, amelyben Audrey Hepburn és Gregory Peck Vespa nyergében járják be az Örök Várost. A „Vespa” olaszul darazsat jelent, a filmben is úgy zümmögnek Róma utcáin ezek a kis járművek, mint egy raj.

A Vespa egyedi stílust képvisel: nem versenyzésre, sokkal inkább élményre, szabadságra és olaszos életérzésre tervezett gépek ezek. A robogók között vannak kisebb teljesítményű modellek és komolyabb motorok is, de a szekszárdi klubtagok szerint a Vespa semmi máshoz nem hasonlítható.

– Vannak gyorsabb motorok, jobb műszaki adottságokkal, de ehhez fogható nincs másik – fogalmazott Szabó Annamária, a klub elnöke.

A Vespa-tulajdonosok szerte a világon nagy becsben tartják járműveiket. Bár sokan férfias hóbortnak tartják a motorozást, egyre több női vespás is részt vesz a találkozókon – mosolyt csalva mindenki arcára.

A klubtagok évente több hazai és külföldi Vespa-találkozón is részt vesznek. Ezek az események nemcsak az út öröméről, hanem régi barátságok ápolásáról és új ismeretségek kötéséről is szólnak. A szekszárdiak szerint a vespás társaság színes, összetartó közösség, amelyben mindig jó a hangulat.

A Vespa története közel nyolc évtizedre nyúlik vissza, és mára az olasz dizájn, stílus és életérzés egyik legismertebb szimbólumává vált. Bár számos változata létezik, a klasszikus vonalvezetés, az időtlen elegancia máig megmaradt, és ez az, ami igazán különlegessé teszi a márkát.

Szekszárdról indulva hódítják meg a Balkánt a vespások

Fotók: Kutny Gábor

 

 

