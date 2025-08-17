augusztus 17., vasárnap

57 perce

Kvízzel hangolunk az ünnepre! – Lássuk, mennyit tudsz Szent Istvánról, az államalapítóról!

Címkék#Magyarország#ünnep#Szent István#kvíz

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe, az államalapítás napja. Szent István király idején jött létre a keresztény magyar állam. Ebben a kvízben királyunk életéről és az ünnepről tesztelheti tudását.

Szeri Árpád

Közeledik augusztus 20-a, Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére. Ebből az alkalomból érdemes tekintetünket az ünnep legfontosabb alakja, első uralkodónk, történelmünk egyik legkiemelkedőbb alakja felé fordítani. 

Szent István
Az augusztus 20-i ünnep alkalmából tavaly Szekszárd önkormányzatának vezetése megkoszorúzta a városközpontban található Szent István szobrot
Fotó: Kiss Albert

Szent István, történelmi távlatból

Mint az ismeretes, I. (Szent) István idején jött létre a keresztény magyar állam, királyunk hozta létre az államszervezet alapjait, és teremtette azokat a hagyományokat, amelyek ma is formálják nemzeti önazonosságunkat. Intézkedéseinek, tevékenységének köszönhetően biztosította a magyarság túlélését a Kárpát-medence sok háborút, küzdelmet megélt arénájában..

Ebben a kvízsorozatban a célunk, hogy felidézzük Szent István életének főbb állomásait, kapcsolódva az augusztus 20-i ünnephez. Tudja, hogy mi volt királyunk eredeti neve? Melyik városban temették el? Hol őrzik a Szent Jobbot? A kvíz kérdések segítségével nemcsak történelmi tudását teheti próbára, hanem közelebb kerülhet az ünnep szelleméhez is.

Készen áll, hogy a kvízelítő alapján tesztelje magát? Akkor máris kezdünk, de ne feledje: a három-három megadott válasz közül minden estben csak egy a helyes!

1.
1. Miért ünnepeljük Magyarországon augusztus 20-án az államalapítást?
2.
2. Mi volt Szent István eredeti neve a megkoronázása előtt?
3.
3. A jelenlegi, elfogadott nézet szerint melyik évben koronázták királlyá Szent Istvánt?
4.
4. Ki volt Szent István fia, akihez intelmeit írta?
5.
5. Mikor hunyt el Szent István király?
6.
6. Melyik magyar város volt Szent István temetkezési helye?
7.
7. Melyik városban őrzik Szent István ereklyéjét, a Szent Jobbot?

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
