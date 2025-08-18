Megéri Pakson ünnepelni augusztus 20-át – mutatjuk a fellépők sorát

Több napos programsorozattal ünneplik Pakson az államalapítást, az idei Szent István Napok helyszíne az Ürgemezei Pihenőpark lesz. Az ott kialakított Pagony közösségi térben (Szánkódomb mögötti terület) augusztus 18-án, hétfőn 20 órától mozipikniket tartanak, és a tavalyi év egyik nagy kedvencét, a „Hogyan tudnék élni nélküled?” című filmet vetítik. A folytatásban színpadi programok, koncertek, kísérőrendezvények várják a lakosságot.

A Szent István Napokra ismét benépesülhet az Ürgemezei Pihenőpark

Forrás: TelePaks

Családi programnak is kiváló a Szent István Napok

Augusztus 19-én „Állati jó!” állatbemutató lesz Tóth Gáborral, aki az alkalmazkodás mestereivel ismerteti meg az érdeklődőket (17 óra). Kákai Emese Ringató foglalkozása a kisgyerekes családoknak kedvez majd (18 óra), aztán Ács Fruzsina stand-up-ja nevetteti meg a közönséget (19 óra), és a Balkan VIP koncertje zár kedden a Pagony közösségi térben (19.45). A nagyszínpadon a NOX ad koncert-showt (21 óra), majd DR. BRS lép fel (23 óra).

Délelőtt kenyérszentelés, este koncertek

Az augusztus 20-i megemlékezést a Jézus Szíve Római Katolikus Templom tartják 10.30-tól. Az Ürgemezi Pihenőparkban késő délután folytatódnak a programok. A Mesekocsi Színház zenés bábjátékként adja elő Micimackó történetét (17 óra), aztán gyermekjóga lesz Gubán-Mukli Petra vezetésével (18 óra), az ismeretterjesztő előadás címe pedig: Az Erdélyi Kopó – történelem, életmód, vadászkultúra (18.30). A nagyszínpadon a Tűzvirág Táncegyüttes kezd (18 óra), Dzsúdló ad koncertet (21 óra), és Petione X Lizz zárja a napot (23 óra).

Mindemellett augusztus 19-én és 20-án, 16 és 20 óra között óriáscsúszda, ugrálóvár, víziteke, ládavasút, arcfestés, hajfonás (térítés ellenében), gasztroudvar és vásártér is várja az érdeklődőket.

A nagykoncertek csak a paksiaknak ingyenes

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a beléptetés a Város napja programon bevezetett módon zajlik majd, tehát a Paks közigazgatási területén lakók számára minden programelem ingyenesen látogatható majd, a más településekről érkezők pedig 4.000 forintos jegy megvásárlásával (www.jegymester.hu) látogathatják a nagykoncerteket, viszont a kísérőrendezvények, gyermekprogramok számukra is ingyenesen elérhetők.