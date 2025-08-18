48 perce
Megéri Pakson ünnepelni augusztus 20-át – mutatjuk a fellépők sorát
Az államalapítás ünnepére készülünk. Pakson az Ürgemezei Pihenőparkban rendezik a Szent István Napokat családi programokkal, koncertekkel.
Több napos programsorozattal ünneplik Pakson az államalapítást, az idei Szent István Napok helyszíne az Ürgemezei Pihenőpark lesz. Az ott kialakított Pagony közösségi térben (Szánkódomb mögötti terület) augusztus 18-án, hétfőn 20 órától mozipikniket tartanak, és a tavalyi év egyik nagy kedvencét, a „Hogyan tudnék élni nélküled?” című filmet vetítik. A folytatásban színpadi programok, koncertek, kísérőrendezvények várják a lakosságot.
Családi programnak is kiváló a Szent István Napok
Augusztus 19-én „Állati jó!” állatbemutató lesz Tóth Gáborral, aki az alkalmazkodás mestereivel ismerteti meg az érdeklődőket (17 óra). Kákai Emese Ringató foglalkozása a kisgyerekes családoknak kedvez majd (18 óra), aztán Ács Fruzsina stand-up-ja nevetteti meg a közönséget (19 óra), és a Balkan VIP koncertje zár kedden a Pagony közösségi térben (19.45). A nagyszínpadon a NOX ad koncert-showt (21 óra), majd DR. BRS lép fel (23 óra).
Délelőtt kenyérszentelés, este koncertek
Az augusztus 20-i megemlékezést a Jézus Szíve Római Katolikus Templom tartják 10.30-tól. Az Ürgemezi Pihenőparkban késő délután folytatódnak a programok. A Mesekocsi Színház zenés bábjátékként adja elő Micimackó történetét (17 óra), aztán gyermekjóga lesz Gubán-Mukli Petra vezetésével (18 óra), az ismeretterjesztő előadás címe pedig: Az Erdélyi Kopó – történelem, életmód, vadászkultúra (18.30). A nagyszínpadon a Tűzvirág Táncegyüttes kezd (18 óra), Dzsúdló ad koncertet (21 óra), és Petione X Lizz zárja a napot (23 óra).
Mindemellett augusztus 19-én és 20-án, 16 és 20 óra között óriáscsúszda, ugrálóvár, víziteke, ládavasút, arcfestés, hajfonás (térítés ellenében), gasztroudvar és vásártér is várja az érdeklődőket.
A nagykoncertek csak a paksiaknak ingyenes
A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a beléptetés a Város napja programon bevezetett módon zajlik majd, tehát a Paks közigazgatási területén lakók számára minden programelem ingyenesen látogatható majd, a más településekről érkezők pedig 4.000 forintos jegy megvásárlásával (www.jegymester.hu) látogathatják a nagykoncerteket, viszont a kísérőrendezvények, gyermekprogramok számukra is ingyenesen elérhetők.