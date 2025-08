Cuki meglepetés a szekszárdi szülészet előtt: az apuka szerenádja könnyet csalt a szemekbe (VIDEÓVAL)

Nem mindennapi performansznak lehettek szem- és fültanúi a járókelők péntek este a szekszárdi szülészetnél. Egy újdonsült apuka baráti társaságával adott szerenádot feleségének a szobája ablaka alatt. Krisztián nem bízott semmit a véletlenre, még azt is sikerült elintéznie, hogy rendőri segítséggel a Béri Balogh Ádám utca négy sávjából kettőt elfoglalhasson a banda, amíg előadják Cserháti Zsuzsától az Édes kisfiam című számot.

– Ádin éppen akkor aludt el a szoptatás után, végig is aludta az éneket – mondta portálunk érdeklődésére Nóri, aki július 31-én adott életet első gyermekének. – Nagyon megható volt a szerenád, el is pityeredtem, de a nővérek és csecsemőápolók közül is többen elérzékenyültek. Volt, aki háromszor jött vissza, hogy olyat ő még nem látott, hogy valaki rendőrökkel zárja le az utcát emiatt. Aznap csak fiús anyukák voltak az osztályon, úgyhogy kicsit nekik is szólt ez.

Az előadásnak a Bartina Néptánc Egyesület néhány tagja is részese volt, akiknél régi hagyomány a szerenádolás baba születésekor.