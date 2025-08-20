augusztus 20., szerda

István névnap

21°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Színesen a hajban, mókásan a fejben

Mauthner Ilona

Biztos, ami biztos alapon mindig figyelmesen elolvasom a használati utasítást, nincs ez másként a hajfestékekkel sem. 

A young woman examines the gray hair on her head in a mirror on a black background. Close up texture of gray hair.
Hajfesték: színesen a hajban, mókásan a fejben
Fotó: batuhan toker / Forrás: gettyimages.com

Mindegyik dobozon felhívják a leendő „fogyasztó” figyelmét, hogy használat előtt egy nappal érdemes kipróbálni a terméket egy kevésbé feltűnő helyen, nehogy allergiás reakciót váltson ki. A következő bekezdésben viszont azt emelik ki, hogy felbontás után rövid idővel használjuk el a tubus tartalmát. Hm...???

Szerintem nem csak bennem merült fel, hogy ezt mégis hogyan gondolták kivitelezni. Ez körülbelül olyan, mint a süteményes doboz, amelynek az aljára jó tanácsként ráírják, hogy meg ne fordítsd!

Címkék#hajfesték#termék#reakció

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu