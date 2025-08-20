Biztos, ami biztos alapon mindig figyelmesen elolvasom a használati utasítást, nincs ez másként a hajfestékekkel sem.

Hajfesték: színesen a hajban, mókásan a fejben

Fotó: batuhan toker / Forrás: gettyimages.com

Mindegyik dobozon felhívják a leendő „fogyasztó” figyelmét, hogy használat előtt egy nappal érdemes kipróbálni a terméket egy kevésbé feltűnő helyen, nehogy allergiás reakciót váltson ki. A következő bekezdésben viszont azt emelik ki, hogy felbontás után rövid idővel használjuk el a tubus tartalmát. Hm...???

Szerintem nem csak bennem merült fel, hogy ezt mégis hogyan gondolták kivitelezni. Ez körülbelül olyan, mint a süteményes doboz, amelynek az aljára jó tanácsként ráírják, hogy meg ne fordítsd!