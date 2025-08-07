Órákig maradnak internet, tévé és telefon nélkül a lakosok ezen a tolnai településen

A Telekom szolgáltatáskimaradásról tájékoztatta a lakosságot, miszerint az érintett ügyfelek 2025. augusztus 7. 22:00 órától másnap, augusztus 8. 06:00 óráig internet-, telefon- és tévészolgáltatás nélkül maradhatnak ezen a tolnai településen.

Egyetlen tolnai települést érint a szolgáltatáskimaradás. - Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Forrás: Shutterstock

Melyik települést érinti a szolgáltatáskimaradás?

Jobb előre felkészülni a hálózat korszerűsítésre, a korábbiakhoz hasonlóan Kisdorog településén 6 órán keresztül sem televízió, sem telefon, sem internet nem lesz. A Telekom felhívja a kisdorogi lakosok figyelmét, amennyiben a munkálatok befejezését követően sem áll helyre a szolgáltatás, akkor indítsák újra készülékeiket.

Amennyiben a jelzett időszakokon túl is szolgáltatásunkban üzemszünetet tapasztalsz, és rendelkezel digitális elosztóval, akkor kérjük, indítsd újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, kérjük, hívd ügyfélszolgálatunkat a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon!

– írja a Telekom hivatalos oldalán.