Mi lehet az oka: van akit csípnek, van akit elkerülnek a szúnyogok?

Egy kellemes, szabadban töltött nyári estét barátokkal ugyancsak meg tudnak keseríteni a szúnyogok. Bár már sokféle lámpa, spray van forgalomban, amivel ideig óráig távol lehet őket tartani. Vannak, akiket percek alatt összecsípnek a szúnyogok, mások felé még csak nem is repülnek. Vajon mitől függ, hogy szerepelünk-e a vérszívók listáján?

Van, akit nagyon kedvelnek a szúnyogok, de van, akit elkerülnek. Vajon mi ennek az oka?

Forrás: femina.hu

Roppant kifinomult érzékszervvel rendelkeznek a szúnyogok

Számít a bőr illata, mert a szúnyogokat a bőrön keresztül felszabaduló illékony vegyületek vonzzák. Ezek mennyiségét befolyásolja a genetika és a bőrön élő baktériumflóra is – mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrárszakmérnök, akik rovartanból szerezte a doktoriját. Számít a testmeleg és a vércsoport is, de ez utóbbival több szakirodalom is foglalkozik. Az 0-ás vércsoportú embereket gyakrabban csípik meg, mint másokat. A pontos okot még kutatják, de úgy tűnik, a vércsoport is szerepet játszik a vonzerőben.

Szeretik a nagydarab embereket, de a kismamákat is

Amikor a szúnyog közelebb repül az áldozatához, már a szagot is érzi: az általunk kilélegzett levegőben található szén-dioxid vonzza őket a legjobban, ezért a gyorsabb anyagcseréjű emberek, a nagydarabok és a kismamák ideális célpontok. A szúnyogok azonban más szagokat is figyelembe vesznek, például a testmozgás közben képződő tejsav, a leheletben megtalálható aceton vagy a női nemi hormon, az ösztrogén egyik bomlásterméke, az ösztradiol is vonzza őket – mindezt a Floridai egyetem kutatói állítják.

Rossz hír, hogy a közhiedelemmel ellentétben az apró rovarok ellen sem a banán, sem a B-vitamin nem véd.

Az ezek szerint roppant kifinomult érzékszervvel rendelkező rovarok még a genetikára is adnak: ikervizsgálatokkal kimutatták azt is, hogy egy-egy ikerpár tagjait hasonló mértékben szeretik a szúnyogok, tehát a genetikának is fontos szerepe van. Vannak olyan fajok, amik a lábat és a bokát csípik meg előszeretettel, ezeket a lábon élő baktériumok vonzzák oda. Mások inkább a fejet, a nyakat és a karokat veszik célba, mivel itt melegebb a bőr.