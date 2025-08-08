augusztus 8., péntek

Élő hagyományápolás

1 órája

Többen először mennek a Balatonra: húsz roma gyermek táborozik Dombóváron

Húsz roma kisgyermek vesz részt a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett nyári táborban. Változatos programokkal várják a gyerekeket, miközben kiemelt figyelmet fordítanak a roma, valamint más nemzetiségek hagyományainak megismerésére és ápolására. A tábor élményeket kínál a résztvevőknek.

Kutny Gábor

Kovácsné Majláth Krisztina, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a tábor rendezésével kapcsolatban elmondta: olyan gyerekek közül választottak, akik nehéz körülmények között élnek. Többségük még sosem járt a Balatonnál sem. A gyerekek Dombóvárról és környékéről érkeztek, a szervezők pedig fontosnak tartják, hogy a résztvevők megismerjék saját kulturális gyökereiket, valamint más népcsoportok hagyományait is. 

A tábor változatos programot kínál a gyerekeknek
Forrás: Beküldött fotó

Ennek jegyében egy tematikus délután során különböző nemzetek gasztronómiájával és ünnepi szokásaival ismerkedhettek meg a táborozók. Börcsök Izabella, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a horvát konyhát mutatta be, míg Horváth Józsefné, a Dombóvári Székely Kör elnöke a székely hagyományokat és kedvenc ételeiket ismertette a gyerekekkel.

Tábor sok-sok programmal 

Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere is ellátogatott a táborba. Elmondta: a program egyfajta segítségnyújtás a hátrányos helyzetű gyermekek családjainak, hiszen a nyári időszakban a szülők nyugodtan dolgozhatnak, miközben gyermekeik biztonságos, élményekkel teli környezetben töltik a napjaikat. A polgármester hangsúlyozta azt is, milyen fontos, hogy a gyerekek megismerjék a környezetükben élő nemzetiségek kultúráját, hagyományait.

A tábori hét során a gyerekek meglátogatják a Dombóvári Vasúttörténeti Múzeumot, kirándulnak a Nyerges-tó körül, és a program zárásaként a Balatonhoz is ellátogatnak – sokuk életében először.

 

