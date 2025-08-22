augusztus 22., péntek

A tánc nem csupán mozgás, hanem alternatív orvosság

Lábak pattognak, testek forognak, és mindenki a ritmusra perdül. A tánc hatás valóságos élményfürdő az agy és a memória számára. Ezt tudósok állapították meg, tehát merüljünk el bátran ebben a mozgásformában.

Szeri Árpád

A tudósok kiderítették, hogy a tánc hatás valójában agy-gyógyszernek is beillik. Vagyis amikor a nagybácsi a lagzin a Csavard fel a szőnyeget című, örökérvényű szerzeményre rokizik, akkor nemcsak a parketta ördöge, hanem egy idegtudományi kísérlet főhőse is. Agyi idegvégződései ilyenkor úgy pattognak, mint kukorica a mikróban, és elméje valószínűleg fénysebességgel kutatja, hogy hova is tette a garázskapu távirányítóját 2003-ban.

Tánc hatás vihet a Nobel-díjig

A bonyolult lépések különösen jót tesznek az agynak. Egy háromnegyedes keringőben a jobb lábbal balra fordulni úgy, hogy közben a partner ne dőljön rá az italokkal megrakott házi bárpultra – ez maga a neuron-jóga. A tánc egyensúlyt is fejleszt. Tehát ha a harmadik pohár jóféle szekszárdi bor után is Michael Jacksont lekörözve járjuk a nagyszoba hidegköves burkolatán a Moonwalkot, akkor garantált a Nobel-díj szintű agyfejlődés. Sőt, ez a mozgásforma annyira hatékony, hogy ha elég sokáig ropjuk, talán egyszer még azt is megérthetjük: nagymosás után az egy párból miért lesz mindig egyetlen darab zokni?

Nos, akárhogyan is van, a konklúzió kellően tudományos: a tánc nem csupán mozgás, hanem alternatív orvosság, memóriajavító, szellemi konditerem, ahol a bérlet ára csupán néhány elhibázott lépés. Úgyhogy ha legközelebb valaki furcsán néz ránk, amiért a konyhában főzés közben összerendezetlenül rázogatjuk magunkat a rádió közvetítette Apostol együttes slágerekre, nyugodtan mondjuk: „Hagyjál, most épp az agyamat edzem!”

 

