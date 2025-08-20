Van-e helye a nevelésben egy-egy pofonnak?

„Én is kaptam, mégis rendes ember lett belőlem.” „Semmi baja nem lesz, legalább tanul belőle.” „Ha a szép szóból nem ért, ebből majd megérti.” Gyakran elhangzó mondatok ezek még napjainkban is, amelyekkel a gyermekkel szemben alkalmazott testi fenyítés alól adnak maguknak felmentést az emberek – tévesen. – Ma már a pedagógia és a pszichológia is azon a véleményen van, hogy a gyermeknevelésben nincs helye az ütéseknek, erre pedig a jogszabályok is ráerősítenek – hangsúlyozta Király Gabriella, klinikai gyermek szakpszichológus, a Tolna Vármegyei Pedagógia Szakszolgálat főigazgatója, aki egy kis történeti áttekintéssel is szolgált annak kapcsán, miként változott a hozzáállás e téren.

Forrás: life.hu

Sokáig a gyereknevelés elfogadott eszköze volt a testi fenyítés

Az ókorban bevett gyakorlat volt, hogy bottal fegyelmezzék a gyerekeket, a középkorban pedig már vallási elméleti érvekkel is igyekeztek mindezt igazolni, gyakran bibliai szövegek szó szerinti értelmezésére hivatkozva. A XVI-XVIII. században továbbra is tartotta magát a gyerekek testi fenyítése, ugyanakkor megjelentek az első kritikus hangok is ezzel kapcsolatban. A XIX. században már nagyobb számban járhattak a gyerekek iskolába, ahol hosszú ideig a fegyelmezési eszköztár része volt a nádpálca vagy a vonalzóval adott körmös. Ahogy bővültek a pedagógiai és a pszichológiai ismeretek, úgy kérdőjelezték meg egyre többen ennek helyességét, a XIX. században már korlátozásokat is bevezettek a testi fenyítéssel kapcsolatban. De a XX. század második felében – főleg a volt szocialista államokban – még erősen tartotta magát az a vélekedés, miszerint a gyereknevelésben helye van a nevelő célzatú pofonnak. A „makarenkói pofon” kifejezés a máig él a köznyelvben.

Svédország volt az első, ahol tiltást vezettek be

A pszichológia úttörői, Freud, de főként Piaget azonban elutasították, hogy a gyermeknevelés helyes módja lenne a verés alkalmazása. A pedagógia és a pszichológia fejlődésével pedig idővel a gyermekjog térnyerése is megtörtént. A világon elsőként 1979-ben Svédországban tiltották be a gyermekek testi fenyítését. Jelenleg hatvannyolc országban van teljes, az otthonra és az intézményekre is kiterjedő tiltás a gyerekek fizikai büntetését illetően.