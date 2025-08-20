1 órája
Van-e helye a nevelésben egy-egy pofonnak?
Évszázadokig elfogadott volt, hogy a szülők, vagy más felnőttek fizikai büntetést alkalmazzanak a gyermekekkel szemben. A pedagógia és a pszichológia fejlődésének köszönhetően ma már tudjuk, a testi fenyítés milyen káros hatásokkal bír. Erről beszélgettünk Király Gabriella klinikai gyermek szakpszichológussal.
„Én is kaptam, mégis rendes ember lett belőlem.” „Semmi baja nem lesz, legalább tanul belőle.” „Ha a szép szóból nem ért, ebből majd megérti.” Gyakran elhangzó mondatok ezek még napjainkban is, amelyekkel a gyermekkel szemben alkalmazott testi fenyítés alól adnak maguknak felmentést az emberek – tévesen. – Ma már a pedagógia és a pszichológia is azon a véleményen van, hogy a gyermeknevelésben nincs helye az ütéseknek, erre pedig a jogszabályok is ráerősítenek – hangsúlyozta Király Gabriella, klinikai gyermek szakpszichológus, a Tolna Vármegyei Pedagógia Szakszolgálat főigazgatója, aki egy kis történeti áttekintéssel is szolgált annak kapcsán, miként változott a hozzáállás e téren.
Sokáig a gyereknevelés elfogadott eszköze volt a testi fenyítés
Az ókorban bevett gyakorlat volt, hogy bottal fegyelmezzék a gyerekeket, a középkorban pedig már vallási elméleti érvekkel is igyekeztek mindezt igazolni, gyakran bibliai szövegek szó szerinti értelmezésére hivatkozva. A XVI-XVIII. században továbbra is tartotta magát a gyerekek testi fenyítése, ugyanakkor megjelentek az első kritikus hangok is ezzel kapcsolatban. A XIX. században már nagyobb számban járhattak a gyerekek iskolába, ahol hosszú ideig a fegyelmezési eszköztár része volt a nádpálca vagy a vonalzóval adott körmös. Ahogy bővültek a pedagógiai és a pszichológiai ismeretek, úgy kérdőjelezték meg egyre többen ennek helyességét, a XIX. században már korlátozásokat is bevezettek a testi fenyítéssel kapcsolatban. De a XX. század második felében – főleg a volt szocialista államokban – még erősen tartotta magát az a vélekedés, miszerint a gyereknevelésben helye van a nevelő célzatú pofonnak. A „makarenkói pofon” kifejezés a máig él a köznyelvben.
Svédország volt az első, ahol tiltást vezettek be
A pszichológia úttörői, Freud, de főként Piaget azonban elutasították, hogy a gyermeknevelés helyes módja lenne a verés alkalmazása. A pedagógia és a pszichológia fejlődésével pedig idővel a gyermekjog térnyerése is megtörtént. A világon elsőként 1979-ben Svédországban tiltották be a gyermekek testi fenyítését. Jelenleg hatvannyolc országban van teljes, az otthonra és az intézményekre is kiterjedő tiltás a gyerekek fizikai büntetését illetően.
A verés félni tanítja meg a gyereket
– Nincs jó pofon. Pozitív fegyelmezésre, következetes nevelésre, jó kommunikációra van szükség – hangsúlyozta Király Gabriella. Mint mondta, sok szülő tehetetlenségében üti meg a gyereket, akár csak a kezén vagy a fenekén, de mielőtt így tenne, vegyen egy mély levegőt, és próbálja meg higgadtan végig gondolni a helyzetet. Ez nem azt jelenti, hogy ne kellenének szabályok, korlátok. Sőt, inkább ezek hiánya okozza a problémát a mai szülők számára. Egy gyermeknek a következetes szabályok adják meg a biztonságot, nem az, ha mindenben választási lehetőséget kap. Felnőttként a szülő felelőssége, hogy a legtöbb esetben döntést hozzon, és következetes maradjon, ne engedjen a hisztinek, ha valamiről elhatározás született. Fontos ugyanakkor, hogy a gyerekkel közösen, vele megbeszélve jelöljék ki a határokat, amihez a család minden tagja tartja magát.
A gyerekek utánoznak, így a verést is átveszik mintaként szüleiktől. Ez lesz számukra a konfliktuskezelés módja. Egy-egy pofonnak, ütésnek más negatív következményei is lehetnek. A gyerek nem csak agresszívvá, bántalmazóvá válhat, hanem másik végletként túlzottan félénk, visszahúzódó lehet, és gyakran ismétlődően áldozattá válik. A verés félni tanítja meg a gyereket, rontja az önbecsülését, és nem hoz valódi pozitív változást a magatartásában.
A generációkon át öröklődő rossz minta megszakítható
Ha mégis eljárt a szülő keze, azt többnyire bűntudat követi. Ezt érdemes megbeszélni a gyerekkel, elmondani neki, hogy anya vagy apa dühös volt, hibázott, többször nem fordul elő. Érdemes azt is hangsúlyozni, hogy dühösnek lenni ér, de nem bántunk másokat. A generációk óta öröklődő minták csak úgy szakíthatók meg, ha egy generáció felismeri a rossz irányt, és nem adja tovább a negatív mintát – tette hozzá a szakember.