Tehetetlenség

1 órája

Van-e helye a nevelésben egy-egy pofonnak?

Címkék#pedagógia pszichológia#gyermeknevelés#pofon

Évszázadokig elfogadott volt, hogy a szülők, vagy más felnőttek fizikai büntetést alkalmazzanak a gyermekekkel szemben. A pedagógia és a pszichológia fejlődésének köszönhetően ma már tudjuk, a testi fenyítés milyen káros hatásokkal bír. Erről beszélgettünk Király Gabriella klinikai gyermek szakpszichológussal.

Révészné Hanol Erzsébet

„Én is kaptam, mégis rendes ember lett belőlem.” „Semmi baja nem lesz, legalább tanul belőle.” „Ha a szép szóból nem ért, ebből majd megérti.” Gyakran elhangzó mondatok ezek még napjainkban is, amelyekkel a gyermekkel szemben alkalmazott testi fenyítés alól adnak maguknak felmentést az emberek – tévesen. – Ma már a pedagógia és a pszichológia is azon a véleményen van, hogy a gyermeknevelésben nincs helye az ütéseknek, erre pedig a jogszabályok is ráerősítenek – hangsúlyozta Király Gabriella, klinikai gyermek szakpszichológus, a Tolna Vármegyei Pedagógia Szakszolgálat főigazgatója, aki egy kis történeti áttekintéssel is szolgált annak kapcsán, miként változott a hozzáállás e téren.

A testi fenyítés károsan hat a gyerekre
Ma már tudjuk, a testi fenyítésnek nincs helye a gyereknevelésben
Forrás: life.hu

Sokáig a gyereknevelés elfogadott eszköze volt a testi fenyítés

Az ókorban bevett gyakorlat volt, hogy bottal fegyelmezzék a gyerekeket, a középkorban pedig már vallási elméleti érvekkel is igyekeztek mindezt igazolni, gyakran bibliai szövegek szó szerinti értelmezésére hivatkozva. A XVI-XVIII. században továbbra is tartotta magát a gyerekek testi fenyítése, ugyanakkor megjelentek az első kritikus hangok is ezzel kapcsolatban. A XIX. században már nagyobb számban járhattak a gyerekek iskolába, ahol hosszú ideig a fegyelmezési eszköztár része volt a nádpálca vagy a vonalzóval adott körmös. Ahogy bővültek a pedagógiai és a pszichológiai ismeretek, úgy kérdőjelezték meg egyre többen ennek helyességét, a XIX. században már korlátozásokat is bevezettek a testi fenyítéssel kapcsolatban. De a XX. század második felében – főleg a volt szocialista államokban – még erősen tartotta magát az a vélekedés, miszerint a gyereknevelésben helye van a nevelő célzatú pofonnak. A „makarenkói pofon” kifejezés a máig él a köznyelvben.

Svédország volt az első, ahol tiltást vezettek be

A pszichológia úttörői, Freud, de főként Piaget azonban elutasították, hogy a gyermeknevelés helyes módja lenne a verés alkalmazása. A pedagógia és a pszichológia fejlődésével pedig idővel a gyermekjog térnyerése is megtörtént. A világon elsőként 1979-ben Svédországban tiltották be a gyermekek testi fenyítését. Jelenleg hatvannyolc országban van teljes, az otthonra és az intézményekre is kiterjedő tiltás a gyerekek fizikai büntetését illetően.

A verés félni tanítja meg a gyereket

– Nincs jó pofon. Pozitív fegyelmezésre, következetes nevelésre, jó kommunikációra van szükség – hangsúlyozta Király Gabriella. Mint mondta, sok szülő tehetetlenségében üti meg a gyereket, akár csak a kezén vagy a fenekén, de mielőtt így tenne, vegyen egy mély levegőt, és próbálja meg higgadtan végig gondolni a helyzetet. Ez nem azt jelenti, hogy ne kellenének szabályok, korlátok. Sőt, inkább ezek hiánya okozza a problémát a mai szülők számára. Egy gyermeknek a következetes szabályok adják meg a biztonságot, nem az, ha mindenben választási lehetőséget kap. Felnőttként a szülő felelőssége, hogy a legtöbb esetben döntést hozzon, és következetes maradjon, ne engedjen a hisztinek, ha valamiről elhatározás született. Fontos ugyanakkor, hogy a gyerekkel közösen, vele megbeszélve jelöljék ki a határokat, amihez a család minden tagja tartja magát.

A gyerekek utánoznak, így a verést is átveszik mintaként szüleiktől. Ez lesz számukra a konfliktuskezelés módja. Egy-egy pofonnak, ütésnek más negatív következményei is lehetnek. A gyerek nem csak agresszívvá, bántalmazóvá válhat, hanem másik végletként túlzottan félénk, visszahúzódó lehet, és gyakran ismétlődően áldozattá válik. A verés félni tanítja meg a gyereket, rontja az önbecsülését, és nem hoz valódi pozitív változást a magatartásában.

A generációkon át öröklődő rossz minta megszakítható

Ha mégis eljárt a szülő keze, azt többnyire bűntudat követi. Ezt érdemes megbeszélni a gyerekkel, elmondani neki, hogy anya vagy apa dühös volt, hibázott, többször nem fordul elő. Érdemes azt is hangsúlyozni, hogy dühösnek lenni ér, de nem bántunk másokat. A generációk óta öröklődő minták csak úgy szakíthatók meg, ha egy generáció felismeri a rossz irányt, és nem adja tovább a negatív mintát – tette hozzá a szakember.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
