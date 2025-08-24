augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

19°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ízek, illatok, élmények a konyhaművészeti csemegének számító lecsófesztiválon

44 perce

Csodát teremtettek paprikával és paradicsommal (galéria)

Címkék#gasztronómiai#paprika paradicsom#lecsófesztivál

Az ízek ünnepe ismét összefogta a helyi közösséget. A tolnai lecsófesztivál több mint másfélszáz érdeklődő számára biztosította a főzés és kóstolás örömét. A rendezvény nemcsak gasztronómiai, hanem kulturális élményt is nyújtott.

Szeri Árpád

Az immár nyolcadik alkalommal megrendezett tolnai lecsófesztivál ismét ínycsiklandozó illatokkal és ízekkel vonzotta a közönséget. A szombaton tartott konyhaművészeti rendezvénynek a gimnázium hátsó udvara adott otthont. 

Tolnai lecsófesztivál
A tolnai lecsófesztivál a finom étkeivel, remek műsoraival és kiváló hangulatával egyaránt hódított
Fotó: Kiss Albert

Tolnai lecsófesztivál forrongó bográcsokkal

A fő szervezést ezúttal is tolnai Vándorló Szépkorúak Baráti Köre vállalta, a csapathoz csatlakozott a Tovább Szabadidős Társaság, a Családsegítő Központ. A közösséget erősítették még  a Szent István Katolikus Gimnázium pedagógusai és a polgármesteri hivatal dolgozói. Így a helyszínen mintegy százhatvanan adtak egymásnak találkozót. A résztvevőket – köztük az étel főzésben ugyancsak jeleskedő Balogh Zoltán polgármestert – Zsinka János, a vándorlók vezetője köszöntötte. Kifejezte azon örömét, hogy ilyen nagy létszámmal zajlik a fesztivál, ami immár a város egyik jeles eseménye. 

Az udvaron kisvártatva elkezdődött a főzés, azaz tizenegy bogrács alatt gyúlt ki a tűz. A három-három fős csapatok két területen bizonyíthatták gasztronómiai ihletettségüket és tudásukat. Az úgynevezett natúr kategóriában a paprika, paradicsom és vöröshagyma mellett limitált mennyiségben füstölt szalonna és kolbász is adhatta  a lecsó összetevőit. A különlegességeket engedélyező kategóriában a képzelet szabadon szárnyalhatott, ennek megfelelően például csirkemájas, csülkös, sertés velős lecsók gyarapították a kínálatot. A szakértő zsűriben Schrik János mesterszakács és Szőke László, a tolnai Pince Borozó tulajdonosa foglalt helyet. Gondos elemzés után úgy döntöttek, hogy natúr kategóriában a magyaros ízekkel hódító Pezsire, a különlegességeket tekintve pedig a csirkehúsos ételkölteményt alkotó, Régen volt fiatalok trióját illeti az első helyezetteknek járó, míves vándorfakanál. Ezt a konyhai eszközt a nyertesek megőrzik és magukkal hozzák a jövő ilyenkor zajló újabb megmérettetésre. A többi csapat sem ment üres kézzel haza, miután mindenki kapott egy kis ajándékot a szervezőktől.

A kulturális műsorokkal egybekötött gasztronómia seregszemle ez alkalommal is kiváló hangulatban zajlott. Nem véletlenül fogalmazott így összegzésében Zsinka János: az Univerzum minden szögletében látható, hogy Tolna a kiváló lecsó főzők és lecsó fogyasztók otthona. Ez azt is jelenti, hogy a város végérvényesen odahelyezte magát a kiemelkedő minőséget felmutató, tolnai lecsó fémjelezte gasztronómiai palettára.

Tolnai lecsófesztivál

Fotók: Kiss Albert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu