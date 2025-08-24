Csodát teremtettek paprikával és paradicsommal (galéria)

Az immár nyolcadik alkalommal megrendezett tolnai lecsófesztivál ismét ínycsiklandozó illatokkal és ízekkel vonzotta a közönséget. A szombaton tartott konyhaművészeti rendezvénynek a gimnázium hátsó udvara adott otthont.

A tolnai lecsófesztivál a finom étkeivel, remek műsoraival és kiváló hangulatával egyaránt hódított

Fotó: Kiss Albert

Tolnai lecsófesztivál forrongó bográcsokkal

A fő szervezést ezúttal is tolnai Vándorló Szépkorúak Baráti Köre vállalta, a csapathoz csatlakozott a Tovább Szabadidős Társaság, a Családsegítő Központ. A közösséget erősítették még a Szent István Katolikus Gimnázium pedagógusai és a polgármesteri hivatal dolgozói. Így a helyszínen mintegy százhatvanan adtak egymásnak találkozót. A résztvevőket – köztük az étel főzésben ugyancsak jeleskedő Balogh Zoltán polgármestert – Zsinka János, a vándorlók vezetője köszöntötte. Kifejezte azon örömét, hogy ilyen nagy létszámmal zajlik a fesztivál, ami immár a város egyik jeles eseménye.

Az udvaron kisvártatva elkezdődött a főzés, azaz tizenegy bogrács alatt gyúlt ki a tűz. A három-három fős csapatok két területen bizonyíthatták gasztronómiai ihletettségüket és tudásukat. Az úgynevezett natúr kategóriában a paprika, paradicsom és vöröshagyma mellett limitált mennyiségben füstölt szalonna és kolbász is adhatta a lecsó összetevőit. A különlegességeket engedélyező kategóriában a képzelet szabadon szárnyalhatott, ennek megfelelően például csirkemájas, csülkös, sertés velős lecsók gyarapították a kínálatot. A szakértő zsűriben Schrik János mesterszakács és Szőke László, a tolnai Pince Borozó tulajdonosa foglalt helyet. Gondos elemzés után úgy döntöttek, hogy natúr kategóriában a magyaros ízekkel hódító Pezsire, a különlegességeket tekintve pedig a csirkehúsos ételkölteményt alkotó, Régen volt fiatalok trióját illeti az első helyezetteknek járó, míves vándorfakanál. Ezt a konyhai eszközt a nyertesek megőrzik és magukkal hozzák a jövő ilyenkor zajló újabb megmérettetésre. A többi csapat sem ment üres kézzel haza, miután mindenki kapott egy kis ajándékot a szervezőktől.

A kulturális műsorokkal egybekötött gasztronómia seregszemle ez alkalommal is kiváló hangulatban zajlott. Nem véletlenül fogalmazott így összegzésében Zsinka János: az Univerzum minden szögletében látható, hogy Tolna a kiváló lecsó főzők és lecsó fogyasztók otthona. Ez azt is jelenti, hogy a város végérvényesen odahelyezte magát a kiemelkedő minőséget felmutató, tolnai lecsó fémjelezte gasztronómiai palettára.