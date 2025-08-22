augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

25°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

1 órája

Tündéri videó készült Szekszárdon – Ilyet még nem látott (videóval)

Címkék#teol video#kert#őz#ház

Teol.hu

Ritka és tündéri pillanatot sikerült megörökítenie kollégánknak saját kertjében: két fiatal őz kergetőzött egymással, láthatóan önfeledten játszva a szekszárdi ház udvarán.

A rövid videón jól látszik, hogy az állatokat egyáltalán nem zavarta sem az ember közelsége, sem a felvételt készítő kamera. Sőt, több alkalommal is közvetlenül belenéztek az objektívbe, mintha csak pózolni akartak volna.

A két őz nem ismeretlen vendég a környéken: a helyiek elmondása szerint gyakran feltűnnek ezen a területen, így nem kizárt, hogy a jövőben is újra láthatjuk őket.

 

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu