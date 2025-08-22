Tündéri videó készült Szekszárdon – Ilyet még nem látott (videóval)

Ritka és tündéri pillanatot sikerült megörökítenie kollégánknak saját kertjében: két fiatal őz kergetőzött egymással, láthatóan önfeledten játszva a szekszárdi ház udvarán.

A rövid videón jól látszik, hogy az állatokat egyáltalán nem zavarta sem az ember közelsége, sem a felvételt készítő kamera. Sőt, több alkalommal is közvetlenül belenéztek az objektívbe, mintha csak pózolni akartak volna.

A két őz nem ismeretlen vendég a környéken: a helyiek elmondása szerint gyakran feltűnnek ezen a területen, így nem kizárt, hogy a jövőben is újra láthatjuk őket.