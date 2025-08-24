Tűzijátéktól az iskolapadig – vignettaízű emlékek

Gyerekként a nagyszüleimnél Pesten mindig szájtátva néztem a tűzijátékot. Bár akkor még nem voltak ilyen látványosak az augusztus 20-ák, mégis maga volt a csoda. Az utolsó petárda pedig azt is jelentette, hogy lassan vége a nyárnak, és készülni kell az iskolára: füzetet venni, bemenni a könyvekért, bekötni őket. Még ma is érzem a vignetta ízét a számban.

Fotó: Sharomka / Forrás: Shutterstock

Látom a családokat, ahol most van gyerek, hogyan készülnek. Vannak, akik felsóhajtanak, mert megint túlélték a „hova tegyük a gyereket napközben, mi legyen vele, ki ad ebédet, mikor megyünk és hova” nehézségeit. Beáll a rend a családok életében.

A nyári lazaság, a közös kirándulások és esti beszélgetések után most ismét az iskolatáska készítése, a korán kelés és a programok összehangolása kerül előtérbe. A gyerekek egyszerre izgatottak és kicsit szoronganak az új tanévtől, a szülők pedig próbálják megőrizni a nyárból hozott nyugalmat. Minden évben kezdődik egy új fejezet, tele lehetőségekkel és kihívásokkal.