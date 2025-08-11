Utazni jó, kinyílik a világ

Emlékszem, mennyire meglepődtem, amikor a saját szememmel láttam, hogy a német gazda beül a traktorába, hordja a trágyát, gyűjti a szénát, majd átül a drága autójába, és úr lesz belőle. Vagy a francia vidéken milyen szürke, nyomasztó, bástya-szerű házakban laknak az emberek, és árulják a ház bejáratánál a sajtot és bort. Az elegáns franciák. Utazni jó, mert kinyílik a világa.

Mindegy milyen évszak van, de világot látni, utazni jó

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Utazni jó, irány Európa és a világ másik fele

Franciaországnál maradva, Párizs szélén a cigányokat a városok szélén, egy lakókocsi-táborban helyezik el, ahol rendszeresen ellenőrzik őket. De említhetném az angol vidéket is, ahol ha valakinek van pár hektár saját tulajdonú földterülete, már arisztokratának számít.

Ezt a rácsodálkozást másoktól is hallottam, ami nyilván abból ered, hogy általában kevesebbnek hisszük magunkat az általunk talán túlértékelt európai polgároknál. Jó tehát utazni, mert megtapasztalhatjuk, hogy semmivel sem vagyunk rosszabb helyzetben mint egy francia, német, osztrák vagy egy angol ember. Nálunk is gyönyörű a táj, szorgosak és barátságosak az emberek.

Csak az a baj, hogy nem hiszünk magukban, túl sokszor hallottuk, hogy elmaradottak vagyunk. Ha rajtam múlna, kötelezővé tenném a turistáskodást az európai országokba. Egy idő után helyreállna az egészséges önbizalmunk.

